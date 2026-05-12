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Gol Caracol  / El plan que tiene la Selección España con Lamine Yamal, pensando en el Mundial 2026

El plan que tiene la Selección España con Lamine Yamal, pensando en el Mundial 2026

La estrella del Barcelona y la Selección España, Lamine Yamal, se está recuperando de una lesión muscular y desde la 'roja' idearon una estrategia para que llegue en óptimas condiciones al Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 12 de may, 2026
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Lamine Yamal es una de las figuras de la Selección España para el Mundial 2026.
Lamine Yamal es una de las figuras de la Selección España para el Mundial 2026.
Foto: RFEF.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, confía en tener a los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams disponibles para el Mundial 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, que comienza el próximo 11 de junio.

"Creo que todos los jugadores que has citado van a estar recuperables y disponibles para el comienzo del Mundial y creo que para el primer partido", dijo De la Fuente en un desayuno informativo, al ser preguntado por los dos atacantes y el centrocampista del Arsenal, Mikel Merino.

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Lamine Yamal y Nico Williams sufren sendos problemas musculares, mientras que Merino sufrió hace unas semanas una fractura por estrés en su pie derecho.

Lamine Yamal y Nico Williams, jugadores de España
Lamine Yamal y Nico Williams, jugadores de España
Foto: AFP

"Pero, si no fuera para el primer partido, sería para el segundo o el tercero y no genera ningún contratiempo importante", afirmó el seleccionador español, quien consideró que "está siendo un año durísimo en cuanto a lesiones".

"El mundo de las lesiones, que es el drama del deporte, es lo que verdaderamente nos tiene siempre muy tensionados, sobre todo en esta fase ya crítica porque realmente las lesiones que se producen a partir de ahora, cualquier lesión de un grado pequeño que sea muscular, realmente tiene difícil recuperación", explicó De la Fuente.

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El seleccionador español admitió que el calendario está muy cargado y se mostró partidario, llegado el momento adecuado, de "sentarnos todos los actores del fútbol: FIFA, UEFA, federaciones, asociaciones de futbolistas, jugadores, sentarnos y opinar" para establecer un calendario unificado.

De la Fuente confirmó que sólo llevará 26 jugadores al Mundial, pero reveló que junto a la lista habrá una "relación de jugadores que van a venir a ayudarnos a completar la relación de futbolistas que necesitamos para el partido" amistoso contra Irak el 4 de junio en A Coruña.

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"Cuando termine ese partido, esos jugadores se irán", adelantó De la Fuente, recordando que algunos internacionales se incorporarán más tarde al haber todavía finales de torneos continentales.

  1. Freddy Rincón, con la Selección Colombia.
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