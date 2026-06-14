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Gol Caracol  / El primer partidazo del Mundial 2026; Países Bajos y Japón empataron 2-2

El primer partidazo del Mundial 2026; Países Bajos y Japón empataron 2-2

El cuadro 'nipón', que fue un 'hueso difícil de roer'; rescató destacado empate frente a los neerlandeses, por la primera jornada del grupo F.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Países Bajos vs. Japón, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Países Bajos vs. Japón, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Este domingo 14 de junio, Japón y Países Bajos igualaron 2-2 por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo F, en el Mundial 2026.

Por parte de los asiáticos, Keito Nakamura y Daichi Kamada fueron los autores de los dos tantos; mientras que en el conjunto europeo, Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville fueron los encargados de poner a festejar a la 'naranja mecánica'.

De esta manera, ambas selecciones inician su participación en el certamen mundialista con una sola unidad.

Noticia en desarrollo...

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