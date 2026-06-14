El primer partidazo del Mundial 2026; Países Bajos y Japón empataron 2-2

Este domingo 14 de junio, Japón y Países Bajos igualaron 2-2 por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo F, en el Mundial 2026.

Por parte de los asiáticos, Keito Nakamura y Daichi Kamada fueron los autores de los dos tantos; mientras que en el conjunto europeo, Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville fueron los encargados de poner a festejar a la 'naranja mecánica'.

De esta manera, ambas selecciones inician su participación en el certamen mundialista con una sola unidad.

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