"El sueño de Diogo Jota era ganar el Mundial, tenemos la responsabilidad de continuar con el"

Portugal tiene la “misión” de cumplir el sueño del fallecido Diogo Jota de ganar el Mundial, destacó este viernes el seleccionador del equipo portugués, el español Roberto Martínez.

En la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra Irlanda en Lisboa, de clasificación para el Mundial de 2026, Martínez añadió que el equipo perseguirá ese sueño con los “estándares” que el exdelantero del Liverpool aportaba al grupo.

"Tenemos una misión. El sueño de Diogo era ganar el Mundial, y tenemos la responsabilidad de continuar con ese sueño", dijo el entrenador.

Cristiano Ronaldo y Diogo Jota en la Selección de Portugal X @Portugal

Para ello, agregó Martínez, Jota será "la fuerza y el guía para el resto de la historia de esta selección nacional. Es parte de esta familia para siempre".



Portugal se enfrentará a la selección irlandesa, en el que será su primer partido en suelo luso desde el fallecimiento del delantero y su hermano, el que fuera jugador del Penafiel André Silva, en un accidente de tráfico en Zamora (España) el pasado mes de julio.

Sobre el encuentro, Roberto Martínez destacó que espera "una reacción" de Irlanda tras sus malos resultados y que, a pesar de ser colista del grupo F, liderado por Portugal, no se puede “subestimar”.

Además de Irlanda, el equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo se enfrentará el día 14 a Hungría, también en el Estadio de Alvalade de Lisboa, en una jornada en la que podría asegurar ya su presencia en el Mundial que se celebrará el próximo año en México, Canadá y Estados Unidos.