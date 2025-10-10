Síguenos en::
"El sueño de Diogo Jota era ganar el Mundial, tenemos la responsabilidad de continuar con el"

"El sueño de Diogo Jota era ganar el Mundial, tenemos la responsabilidad de continuar con el"

Portugal apunta no solo a clasificar al Mundial de 2026, sino también a coronarse campeón en honor a Diogo Jota, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en junio.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2025
Diogo Jota falleció en un accidente de tránsito el pasado 3 de julio.
