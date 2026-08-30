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Gol Caracol  / Ciclismo  / Primer mensaje de Tadej Pogacar, tras su fuerte caída en la Vuelta a España 2026

Primer mensaje de Tadej Pogacar, tras su fuerte caída en la Vuelta a España 2026

El esloveno Tadej Pogacar apareció en redes sociales con una foto y una canción en medio de su estadía en el hospital luego de las graves heridas que sufrió por la caída que forzó su retiro en la carrera.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
AFP - Tadej Pogacar.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que este sábado abandonó La Vuelta cuando era sólido líder al sufrir una caída durante la octava etapa, publicó su primer mensaje en redes desde el percance con una fotografía en la cama del centro sanitario donde está ingresado con una canción del grupo Bee Gees, 'Stayin' alive' (Seguir vivo).

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Este domingo por la mañana Pogacar saludó a sus seguidores con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que se le ve en la cama con un collarín cervical, heridas y un apósito que cubre la parte externa de su ceja derecha y una expresión del rostro entre dolorida e irónica.

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No obstante, el esloveno quiso tranquilizar a los seguidores con su habitual gesto con la mano (con el índice y el meñique levantados) y la canción 'Stayin' alive' de los Bee Gees que parece demostrar que su ánimo, a la espera de ser intervenido, es alto.

Historia de Tadej Pogacar en redes sociales.
Historia de Tadej Pogacar en redes sociales.
Historia de Tadej Pogacar en redes sociales.

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El pentacampeón del Tour de Francia sufrió una caída mientras iba en el pelotón a poco más de 30 kilómetros de la meta en Xeraco (Valencia), en la que sufrió conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones.

Según los médicos, será necesaria una cirugía de clavícula, que deberá retrasarse debido a las precauciones por la conmoción cerebral.

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Pogacar intentó seguir pero rápidamente se dio cuenta de que no podía. Fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario de la localidad de Gandía, donde se le sometió a los primeros exámenes, y se espera que sea intervenido en Barcelona.

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