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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 2 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 2 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 2 de junio, con duelos preparatorios de cara al Mundial 2026 y se juega el 'primer round' entre Junior y Nacional. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Junior vs Nacional
Junior vs Nacional - Foto:
Colprensa

Este martes, el calendario futbolero indica que hay una serie de compromisos preparatorios, se juega la ida de ida de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior y Atlético Nacional y hay actividad en la Copa de Argentina y en la Liga femenina de Colombia.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 2 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Formación de la Selección Colombia en partido de preparación contra Costa Rica en El Campín.
Selección Colombia

Técnico campeón de Mundial dio a la Selección Colombia como favorita para este 2026

Junior y Nacional se enfrentan en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026.
Fútbol Colombiano

A qué hora juega HOY Junior vs. Nacional por la final de Liga Betplay y dónde verlo EN VIVO por TV

Partidos EN VIVO HOY, martes 2 de junio del 2026:

China vs. R.D Congo8:00 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win
Croacia vs. Bélgica11:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium, ESPN
Arabia Saudita vs. Colombia11:30 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win
Georgia vs. Rumania12:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Gales vs. Ghana1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium, ESPN
Millonarios Femenino vs. Medellín Femenino3:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Señal Colombia
Medellín vs. Cúcuta6:00 p.m. - Copa BetPlay DIMAYOR - Win
Barracas Central vs. CA Huracán7:10 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
Junior vs. Atlético Nacional7:30 p.m. - Liga Betplay - DIMAYOR - Win
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia.
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