Partidos EN VIVO HOY 2 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario futbolero indica que hay una serie de compromisos preparatorios, se juega la ida de ida de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior y Atlético Nacional y hay actividad en la Copa de Argentina y en la Liga femenina de Colombia.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 2 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, martes 2 de junio del 2026:

China vs. R.D Congo 8:00 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win Croacia vs. Bélgica 11:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium, ESPN Arabia Saudita vs. Colombia 11:30 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win