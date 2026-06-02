Partidos EN VIVO HOY 2 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario futbolero indica que hay una serie de compromisos preparatorios, se juega la ida de ida de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior y Atlético Nacional y hay actividad en la Copa de Argentina y en la Liga femenina de Colombia.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 2 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, martes 2 de junio del 2026:
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