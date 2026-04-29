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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez volvió al gol con Sporting Lisboa, que cedió puntos contra Tondela: 2-2

Luis Javier Suárez volvió al gol con Sporting Lisboa, que cedió puntos contra Tondela: 2-2

El samario acabó con una sequía sin marcar gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal, pero no alcanzó para el triunfo de su equipo. Los 'leones' cedieron unidades en su casa.

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Javier Suárez celebró gol con Sporting Lisboa frente al Tondela.
Luis Javier Suárez celebró gol con Sporting Lisboa frente al Tondela.
AFP

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