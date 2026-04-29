Luis Javier Suárez volvió al gol con Sporting Lisboa, que cedió puntos contra Tondela: 2-2

El delantero colombiano, Luis Javier Suárez, regresó este miércoles 29 de abril a la senda del gol tras ocho partidos en blanco, pero el Sporting Lisboa volvió a tropezar al empatar con el penúltimo Tondela (2-2), en un partido aplazado de la jornada 26 de la Liga de Portugal.

El fin de la sequía de Suárez Charris llegó en el minuto 62, cuando conectó de primeras y envió al primer palo un balón lanzado desde la derecha por Salvador Blopa.

Con su diana, el atacante de la Selección Colombia refuerza su liderazgo en la tabla de goleadores de la Liga portuguesa con 25 dianas, cuatro más que el griego Vangelis Pavlidis (Benfica), y rompe una racha de ocho partidos sin marcar, seis con el Sporting y dos con la selección de Colombia.

Luis Javier Suárez junto a sus compañeros de Sporting Lisboa. AFP

El segundo tanto de los 'leones' surgió en el 79', anotado en propia puerta por el defensa del Tondela y excanterano de los 'leones' João Silva, quien envió el balón al fondo de su red al intentar interceptar un disparo de Geny Catamo.



Cerca del final, el arquero del Sporting Lisboa, Rui Silva, detuvo un penalti, pero en el saque de esquina posterior el Tondela acortó distancias con un autogol de Blopa en el 92'.

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Dos minutos después, Cícero, que ya había participado en el primer gol de su equipo, marcó de cabeza el 2-2 definitivo, para consternación de los aficionados de los 'leones' en las gradas.



¿Cómo quedó el Sporting Lisboa, de Luis Javier Suárez, en la Liga de Portugal?

El empate deja al Sporting en tercer lugar, a dos puntos del Benfica, mientras que el Tondela sigue penúltimo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Sporting Lisboa?

El calendario del fútbol portugués precisa que será el lunes 4 de mayo cuando Luis Javier Suárez y compañía reciban en el José Alvalade al Vitória de Guimarães, en partido del campeonato lusitano.