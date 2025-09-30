Síguenos en::
En Arsenal ya tienen el arma secreta para ganar la Premier League; el propio DT la reveló

Arsenal lleva tres años quedando al borde de ganar la Premier League, pero por distintas razones se le ha escapado. Sin embargo, su técnico reveló que ya sabe qué hacer para levantar el trofeo.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2025
Arsenal, en un partido de Premier League
Foto: AFP

