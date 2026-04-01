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Gol Caracol  / En Bosnia no durmieron y festejaron hasta la madrugada, por clasificación al Mundial 2026

En Bosnia no durmieron y festejaron hasta la madrugada, por clasificación al Mundial 2026

Luego de vencer a Italia en los penaltis, los aficionados de Bosnia y Herzegovina armaron la fiesta en las calles. ¡Locura total en el país balcánico!

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Bosnia vs. Italia.
Bosnia vs. Italia.
afp.

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