En Bosnia no durmieron y festejaron hasta la madrugada, por clasificación al Mundial 2026

Miles de ciudadanos de Bosnia-Herzegovina festejaron en las calles, hasta la madrugada de este miércoles, el triunfo del equipo nacional sobre Italia en el partido de repesca con el que ha sellado su participación en el Mundial, por segunda vez en su historia.

Delirio, festejos, lágrimas de felicidad, gente cantando, bengalas encendidas y un sinfín de coches inundando las calles y bocinando, fuegos artificiales, gente llevando banderas, saltando y cantando abrazados, fiestas hasta la madrugada, son algunos de los términos que los medios usan para describir la atmósfera de júbilo en el país.

Después del triunfo conseguido en el estadio de Bilino Polje, en la ciudad bosnia de Zenica, los 'Zmajevi' (Dragones, el apodo de los jugadores de la selección bosnia) se trasladaron a Sarajevo, recorriendo unos 65 kilómetros por un camino bordeado de centenares de ciudadanos que los saludaban, hasta llegar al céntrico monumento de la capita 'Fuego eterno'.

Allí tuvo lugar la mayor fiesta, y tanto el seleccionador, Sergej Barbarez, como el capitán del equipo, Edin Dzeko, agradecieron el gran apoyo de los aficionados, mientras todo resonaba de canciones de la multitud y el centro estaba iluminado por bengalas y fuegos artificiales.



“!Locuuuraa! Bosnia-Herzegovina en el Campeonato Mundial”, titula el diario Klix, mientras que Sportsport dice que “Bosnia-Herzegovina escribe historia de nuevo” (Sportsport).

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”Los Dragones han cumplido los sueños de Bosnia-Herzegovina: ¡Vamos al Mundial!” (Dnevni Avaz), “Triunfo histórico - festejos en el mundo entero” (Oslobodjenje), “¡Esto es historia! ¡Esto es Bosnia-Herzegovina!” e “ Italia sucumbió en la caldera de Bilino Polje” (N1), son otros de los títulares en los medios bosnios de hoy.

Muchos empresarios y jefes han señalizado que "tendrían comprensión" hacia los empleados que lleguen tarde a sus puestos de trabajo.

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“Ahora queremos festejar, ya que Bosnia-Herzegovina va al Campeonatooo Muundiaal!!!”, escribió el presidente del municipio Centar de Sarajevo en un breve comunicado publicado en Facebook para anunciar que las oficinas de esa institución abrirán hoy al mediodía.

Bosnia-Herzegovina clasificación al Mundial 2026 AFP

Bosnia e Italia empataron 1-1 anoche en el estadio Bilino Polje de Zenica en la final de la repesca para el Mundial 2026, con goles de Moise Kean en el minuto 15 para los italianos y de Haris Tabakovic en el 79 para los locales.

Italia jugó en inferioridad desde el minuto 41 por la expulsión directa de Bastoni y Bosnia acabó imponiéndose 4-1 en la tanda de penaltis para sellar su clasificación.

La leyenda serbia del tenis Novak Djokovic asistió al partido para apoyar a la selección bosnia en el decisivo duelo ante Italia, en que también estuvo presente el presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin.

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Solo los medios de una de las dos entidades del país, la República Srpska, no informaron del evento ni hubo celebración en la misma.