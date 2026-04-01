Mundial 2026: las grandes figuras que no clasificaron y se quedaron fuera

La lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026 dejó varias sorpresas, pero también grandes ausencias. Entre ellas, destacan figuras importantes del fútbol internacional que no estarán en la cita orbital, lo que supone un duro golpe tanto a nivel deportivo como mediático.

En África, nombres de peso como Victor Osimhen (Galatasaray) y Ademola Lookman (Atlético de Madrid) no lograron llevar a Nigeria al torneo, mientras que Camerún también se quedó fuera pese a contar con futbolistas de élite como Bryan Mbeumo (Manchester United) y Frank Anguissa (Napoli). Otro caso llamativo es el de Pierre-Emerick Aubameyang, referente de Gabón, así como Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) con Guinea y Yves Bissouma (Tottenham) con Mali. También se suman Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) y Dango Ouattara (Brentford) con Burkina Faso, además de talentos emergentes como Yankuba Minteh (Brighton).

En Europa, la ausencia más impactante es la de Italia, que vuelve a quedar fuera de un Mundial. Figuras como Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Sandro Tonali (Newcastle), Alessandro Bastoni y Federico Dimarco (Inter), además de Riccardo Calafiori (Arsenal), no estarán en el torneo. A esto se suma Robert Lewandowski (Barcelona), quien no logró clasificar con Polonia, así como Dominik Szoboszlai (Liverpool) con Hungría.

Robert Lewandowski, capitán de la Selección Polonia, se lamenta por la eliminación al Mundial 2026 AFP

Otros nombres importantes que se perderán la cita son Khvicha Kvaratskhelia (PSG) con Georgia, Dusan Vlahovic (Juventus) con Serbia, y el arquero Jan Oblak (Atlético de Madrid), junto a Benjamin Sesko (Manchester United), ambos con Eslovenia. También sorprende la ausencia de Dinamarca, que deja fuera a Rasmus Hojlund (Napoli).



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En el continente americano, selecciones tradicionales como Chile tampoco lograron el cupo, dejando sin Mundial a históricos como Alexis Sánchez (Sevilla) y Arturo Vidal (Colo Colo). A ellos se suman Salomón Rondón (Pachuca) con Venezuela y el experimentado arquero Keylor Navas (UNAL México) con Costa Rica.

Alexis Sánchez, jugador de Chile. Foto: AFP

Así, el Mundial 2026 no contará con varias de las grandes figuras del fútbol mundial, lo que confirma que la clasificación es cada vez más exigente y no garantiza la presencia de estrellas, por más consolidadas que estén en la élite.