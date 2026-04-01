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Gol Caracol  / Mundial 2026: las grandes figuras que no clasificaron y se quedaron fuera

Mundial 2026: las grandes figuras que no clasificaron y se quedaron fuera

La clasificación al Mundial 2026 dejó varias sorpresas y ausencias de peso, con selecciones importantes fuera de la cita, lo que impedirá ver a varias figuras destacadas en el torneo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Robert Lewandowski, Jan Oblak y Kvicha Kvaratskhelia son algunas de las figuras que no estará en el Mundial 2026.
Robert Lewandowski, Jan Oblak y Kvicha Kvaratskhelia son algunas de las figuras que no estará en el Mundial 2026.
Getty Images.

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