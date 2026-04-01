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Gol Caracol  / Mundialista con Italia no se guardó nada: “Tragedia y vergüenza” por otro fracaso de 'la azzurra'

Mundialista con Italia no se guardó nada: “Tragedia y vergüenza” por otro fracaso de 'la azzurra'

Uno de los mejores jugadores y entrenadores de la historia de Italia dejó en claro que la eliminación de la selección europea al Mundial 2026 no lo dejó dormir.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Jugadores de la Selección de Italia.
Jugadores de la Selección de Italia.
Getty Images.

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