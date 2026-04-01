Mundialista con Italia no se guardó nada: “Tragedia y vergüenza” por otro fracaso de 'la azzurra'

Fabio Capello, mítico entrenador y voz autorizada del fútbol italiano, calificó este miércoles de "vergüenza" el fracaso de la 'Azzurra', apartada del Mundial por tercera edición consecutiva, y lamentó el inmovilismo en las instituciones responsables.

“No he podido dormir en toda la noche, sigo sin creerme lo que ha pasado”, comentó al diario deportivo español Marca tras la debacle sufrida ante Bosnia, con la derrota en penaltis que acabó con el sueño de volver entre los grandes y alargó la pesadilla, mínimo, hasta los 16 años.

No juega un Mundial Italia desde 2014 y no lo hará, al menos, hasta 2030. Y no pasa de fase de grupos desde que ganara la edición de 2006. Hay una generación entera de jóvenes que no han visto a la cuatro veces campeona del mundo en la gran cita.

“Estamos hablando de una selección tetracampeona del mundo, esto es una tragedia deportiva, una vergüenza. Es de lo peor que le ha pasado al fútbol italiano en su historia reciente”, atizó.



El mítico entrenador de Milán, Real Madrid, 'Juve', Roma o seleccionador de Inglaterra, señaló al inmovilismo de las instituciones deportivas y al problema estructural que tiene el fútbol italiano.

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“Aquí no dimite nadie, y eso es lo más preocupante. El primero que debería asumir responsabilidades es el presidente de la federación, junto a toda la cúpula directiva”, comentó.

Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) lleva en el puesto desde 2018, por lo que ha estado presente en dos de los tres desastres mundialistas y en el de la Euro 2024, aunque también en el éxito de la Eurocopa 2020.

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El mandatario reconoció tras el duelo haber pedido a Gennaro Gattuso su continuidad como seleccionador, pese a la eliminación y aseguró que se celebrará un consejo federal para valorar su posible dimisión.

"Va a ser muy difícil levantarse de esto, pero confío en que sirva para iniciar una verdadera renovación. Italia necesita reinventarse”, finalizó Capello.