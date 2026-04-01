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Gol Caracol  / Tottenham anunció a su nuevo DT para salvarse del descenso en la Premier League

Tottenham anunció a su nuevo DT para salvarse del descenso en la Premier League

Cero y van tres, los técnicos que han pasado por está temporada tan inestable en el banquillo del Tottenham. Está vez eligieron a un DT joven, pero con experiencia en el fútbol inglés.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Tottenham empató 2-2 con Manchester City en la Premier League
Tottenham empató 2-2 con Manchester City en la Premier League
Foto: AFP

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