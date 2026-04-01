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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Emotiva despedida en Millonarios: “Me voy de mi casa con el corazón lleno”

Emotiva despedida en Millonarios: “Me voy de mi casa con el corazón lleno”

En las redes sociales, un jugador de Millonarios sorprendió con un sentido mensaje para despedirse y emprender un nuevo destino en su carrera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Jugadores de Millonarios en 2025.
Jugadores de Millonarios en 2025.
COLPRENSA.

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