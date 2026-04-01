Emotiva despedida en Millonarios: “Me voy de mi casa con el corazón lleno”

Millonarios viene de tener acción en la jornada 14 de la Liga BetPlay I-2026, en la cual empató 2-2 con Fortaleza, en el estadio El Campín. Este miércoles, después de una movida fecha FIFA, uno de sus jugadores se despidió del club con un emotivo mensaje en redes sociales. Se trata de Sander Navarro, jugador de 22 años nacido en Santa Marta, quien hace un mes fue vendido a Central Español, de la primera división de Uruguay.

"Hoy me toca despedirme de este club que fue mi casa. Defender los colores de Millonarios fue un orgullo enorme. Me llevo momentos inolvidables, aprendizajes y el cariño de toda la gente que siempre estuvo apoyando, en las buenas y en las no tan buenas. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, directivas y a cada persona del club que formó parte de este camino. Y sobre todo, gracias a la hinchada, que hace de Millonarios algo único. Me voy con el corazón lleno y siempre voy a ser un hincha más desde donde esté", fueron las palabras del lateral derecho que no fue tenido en cuenta para este 2026.

Navarro ya debutó con Central Español, lo hizo el pasado 24 de marzo, disputando 14 minutos en el 3-3 con Liverpool. Eso sí, ya acumula otro juego, puesto que el 30 de marzo tuvo 16 en la victoria 2-1 sobre CD Maldonado.

Los números de Sander Navarro en Millonarios

Navarro registró 45 partidos con Millonarios entre 2023 y 2025 por liga, a los que suma 6 apariciones en copas nacionales y 3 en competencias internacionales, para un total de 54 encuentros oficiales. En ese periodo no ha marcado goles ni ha dado asistencias, reflejando un rol sin protagonismo ofensivo dentro del equipo. En cuanto a su palmarés, el lateral hace parte del plantel que conquistó la Superliga de Colombia en 2024, siendo hasta ahora su único título con el club embajador.