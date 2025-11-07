Síguenos en::
La selección de Venezuela Sub-17 sigue soñando en grande en el Mundial; empató 1-1 con Egipto

La selección de Venezuela Sub-17 sigue soñando en grande en el Mundial; empató 1-1 con Egipto

En la segunda fecha del Mundial Sub-17, la Selección de Venezuela logró un valioso empate 1-1 frente a su similar de Egipto, y suma 4 puntos que lo ponen con serias aspiraciones de clasificar.

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2025
La Selección de Venezuela empató 1-1 contra Egipto en el Mundial Sub-17
La Selección de Venezuela empató 1-1 contra Egipto en el Mundial Sub-17
Foto: X/@fifaworldcup_es

