En poco más de un año, el fútbol español registra seis condenas por racismo

La condena dictada hoy por la Audiencia de Barcelona contra un aficionado del Espanyol por sus insultos racistas contra el futbolista del Athletic de Bilbao Iñaki Williams es la sexta que dictan los tribunales españoles en los últimos meses por delitos de este tipo.

Los hechos que se juzgaban hoy se produjeron en enero de 2020 en el estadio de Cornellà-El Prat, cuando un aficionado fue identificado tras increpar con gritos y gestos racistas al jugador internacional por Ghana del equipo bilbaíno. El procesado ha aceptado una condena de un año de cárcel y dos sin ir al fútbol por estos hechos.

Aunque la de Iñaki Williams fue la primera causa penal abierta por insultos racistas en el fútbol español, desde entonces se han producido otras condenas por insultos o actitudes racistas en el fútbol español.

La primera de ellas fue dictada en junio de 2024 contra tres aficionados por sus insultos al jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. durante un partido en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid.

Publicidad

Los tres aficionados fueron sentenciados a ocho meses de prisión por delitos contra la integridad moral con agravante por motivos de odio.

- En julio de 2024, otra persona fue condenada a ocho meses de prisión por sus insultos contra el propio Vinicius y contra su compañero de equipo Antonio Rüdiger en la sección de comentarios del diario deportivo Marca. Además, se le prohibió participar en este foro durante 20 meses.

AFP

Publicidad

- En septiembre de 2024 un juzgado de Palma condenó a un hombre a un año de cárcel y tres de prohibición de acceso a los estadios por proferir comentarios racistas en dos partidos distintos en el Estadio de Son Moix (Mallorca), jugados en febrero de 2023, en uno de los casos contra el jugador del Villarreal Samu Chukwueze, y en el otro, de nuevo, contra el madridista Vinicius.

En esta condena, el juez también incluyó los insultos al jugador del Madrid Aurélien Tchouameni y el lanzamiento de botellas de agua contra él por parte de un menor en un partido disputado en mayo de 2024 en Son Moix. El chico se comprometió a pedir disculpas al jugador, al propio club y a LaLiga y a realizar actividades socio-educativas específicas.

- En mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Valladolid condenó a un año de prisión por un delito de odio a cada uno de los cinco acusados de insultar a Vinicius Jr en el partido de fútbol disputado el 30 de diciembre de 2022 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.

- El pasado mes de junio, los cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético que colgaron un muñeco con la camiseta de Vinicius en enero de 2023 en vísperas de un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, reconocieron ante el tribunal los hechos, constitutivos de un delito de odio y otro de amenazas, y fueron condenados a penas que van desde los 14 meses de cárcel hasta los 22.

Publicidad

Sin embargo, pactaron con las acusaciones y la fiscalía para evitar ir a la cárcel y se les impusieron penas de multa, inhabilitación y alejamiento tanto del jugador como de los estadios de fútbol.

Además de estas condenas, también en junio pasado, un menor identificado como uno de los autores de los insultos racistas al jugador del Barcelona Lamine Yamal en el clásico jugado en el Santiago Bernabéu en octubre de 2024 aceptó la imposición de 30 horas de tareas socioeducativas, así como no acceder a partidos oficiales durante un año, tras el expediente abierto por la Fiscalía de Menores.