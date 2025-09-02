"Yo soy un bruto por lo que dije; a Dayro Moreno lo amo, con él he cambiado camisetas"

Las polémicas declaraciones de Jorman Campuzano, sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia, han generado mucho 'eco' en los últimos días, por la confusión que hubo en su respuesta, a la que "le faltó una palabra".

No obstante, el futbolista de Atlético Nacional salió a 'dar la cara' y a aclarar la situación, enfatizando en que "fue un bruto" y cometió un error al responder en la entrevista, en zona mixta. Pero esto no es una cosa del hoy, pues, así como Jorman se confesó, no le va muy bien frente a las cámaras.

"Tengo que ser yo; la mayoría lo saben, mis años de carrera que he estado hasta en Argentina, ahí tienen a alguien que es ídolo en Boca Juniors, que es especial, siempre soy tímido a las entrevistas. Toda mi vida me han visto en pocas entrevistas ustedes, incluso me han escrito y a veces trato de quedar como mal por no equivocarme porque entiendo y soy consciente que soy mal hablado", indicó de entrada el jugador 'verdolaga', quien reveló no ser muy lúcido frente a las cámaras.

Sumado a eso, y después de haber explicado que todo surge a raíz de un problema ante los micrófonos, Jorman Campuzano aclaró la situación y polémica frase con Dayro Moreno: "Me tragué una palabra, me tragué una palabra, que era todo. Me acuerdo muy bien que cuando di la entrevista acababa de salir golpeado del partido contra Envigado y pues me preguntan que cómo veo el partido; yo ahí dije que teníamos que ganar por más ventaja y bueno; después me dijeron que cómo analizaba la convocatoria de Dayro Moreno".

"A ver, con el 'cabezón', tengo una linda relación, por eso le digo así. Yo le quise decir que no había camisa, ósea, que no hay Nacional, no hay Once Caldas en esto; muchachos, es Dayro Moreno, entonces yo iba a decir que hasta el que no sabe de fútbol está feliz por Dayro. Yo soy muy sincero y humilde y cuando llego a casa lo primero que me dice mi mujer es, 'tú qué dijiste', y ahí yo le dije, ¿qué dije de qué?; pero luego me mostró el video y yo dije qué bruto que soy. Me faltó una palabra, pero ese soy yo, no puedo cambiar lo que soy", agregó Jorman.

¿Jorman Campuzano como ves la convocatoria de Dayro?



(Via eyquesedeisyentrevistas) pic.twitter.com/l24wfA2or6 — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) August 31, 2025

"De una vez le dije a mi mujer que me buscara al 'cabezón' en el Instagram, le escribí, me respondió, lo reposteé y bueno; hay gente que decía que todo era porque yo soy de Pereira y Dayro de Once Caldas, pero esas cosas no", concluyó Campuzano, dejando claro que ya todo quedó arreglado con el goleador tolimense.