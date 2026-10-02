En Portugal celebran triunfo sin Cristiano Ronaldo; "la vida sigue, los equipos no quedan huérfanos"

La contundente victoria de Portugal ante Dinamarca (2-4), en el primer partido después de la abrupta salida de Cristiano Ronaldo de la concentración, ha desplazado el debate en los medios lusos hacia la fortaleza del colectivo y ha reforzado la autoridad del seleccionador, Jorge Jesus.

“A vida continua e há tanto, mas tanto para aproveitar!” (La vida continúa y queda tanto por aprovechar), tituló el diario deportivo A Bola, que describió el encuentro como el primero después del “huracán Ronaldo” y destacó que Portugal fue capaz de imponerse en un campo tradicionalmente complicado.

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El periódico resumió gráficamente la actuación portuguesa al señalar que la selección “vistió de gala” en Copenhague pese a la tormenta provocada por la marcha de su capitán. En sus valoraciones individuales situó a Gonçalo Ramos como nuevo referente ofensivo: “Al final, quien manda aquí es Gonçalo Ramos”.

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El delantero del Milan marcó el segundo tanto portugués y participó en la jugada del primero, obra de João Cancelo. Vitinha y João Félix completaron la goleada, mientras que Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund anotaron para Dinamarca.



El digital Observador fue todavía más explícito al titular su crónica “Gonçalo y la prueba de que los equipos no quedan huérfanos”, una referencia directa a la ausencia de Ronaldo.

Según este medio, Portugal no perdió la concentración pese a las 48 horas de agitación que siguieron al abandono del capitán y respondió en el campo con una victoria convincente y una destacada actuación de Gonçalo Ramos.

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La lectura general de la prensa portuguesa es que el equipo ofreció su mejor actuación desde la llegada de Jorge Jesus, con mayor movilidad ofensiva, presión adelantada y una conexión especialmente productiva entre Bruno Fernandes y Ramos.

La victoria, tercera de Portugal en otros tantos partidos de la Liga de Naciones, también consolida la posición del seleccionador después de su enfrentamiento con la principal figura del fútbol portugués.

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Jesus mantuvo tras el partido el mismo discurso que precedió a la salida de Ronaldo y negó estar arrepentido de su gestión del caso.

“Hay jugadores con estatuto, pero las reglas son iguales para todos”, afirmó el técnico, quien sostuvo que el equipo “cree colectivamente” en su propuesta y consideró el encuentro de Copenhague el mejor de los tres que ha dirigido.

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El seleccionador reivindicó además una forma de jugar que acepta riesgos, presiona cerca del área contraria y concede prioridad a la iniciativa ofensiva.

Observador interpreta que el triunfo permite a Jesus defender su autoridad desde la posición más sólida posible para un entrenador: la victoria. El diario destaca también que los jugadores cerraron filas en torno al grupo y atribuyeron la mejoría al trabajo del nuevo seleccionador.

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Vitinha aseguró que las ideas de Jesus comienzan a ser visibles y que Portugal ha dado “un paso adelante” en ataque, mientras que Rafael Leão subrayó que lo más importante fue la reacción colectiva ante la crisis.

Las valoraciones no estuvieron, sin embargo, exentas de reservas. Los análisis portugueses señalaron la vulnerabilidad del equipo en las transiciones defensivas, que permitió a Dinamarca empatar en dos ocasiones, y advirtieron de que la apuesta ofensiva de Jesus obliga a asumir riesgos cerca de la portería de Diogo Costa.

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El 4-2 no cierra el caso Cristiano Ronaldo ni resuelve las dudas sobre el futuro del máximo goleador histórico de Portugal, pero altera sustancialmente el debate.

Tras la exhibición de Copenhague, la cuestión ya no es si Portugal puede ganar sin su capitán, sino si este partido representa el comienzo definitivo de una nueva etapa bajo la autoridad de Jorge Jesus.