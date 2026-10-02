Manchester City genera caos entre Reino Unido e Emiratos Árabes Unidos; dura advertencia

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha advertido con reducir la inversión en el Reino Unido en función de lo severa que sea la sanción que reciba el Manchester City en relación al caso de las irregularidades financieras del que fue declarado culpable esta semana por una comisión independiente de la Premier League.

Según el medio económico Bloomberg, mandatarios de Emiratos Árabes Unidos han advertido al Gobierno británico de que la sanción que la comisión independiente decida y que puede ir desde la multa económica hasta la pérdida de puntos, descenso o incluso expulsión del fútbol profesional, puede tener un impacto en el "apetito para inversiones y compromisos a gran escala en el Reino Unido".

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El Manchester City fue comprado en 2008 por el fondo de inversión de Abu Dabi, que desde entonces se ha encargado de inyectar dinero en el club. Tal y como ha sido demostrado por la Premier League, el conjunto inglés defraudó más de 1000 millones de euros entre 2009 y 2018 en patrocinios inflados, la mayoría de ellos con empresas procedentes de Emiratos Árabes Unidos.

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Según datos de Bloomberg, en los últimos cinco años, Emiratos Árabes Unidos ha invertido más de 30 millones de libras (36 millones de euros) en sectores importantes del Reino Unido como defensa, ciencia y tecnología, además de que hay planeada una cumbre entre los dos países para octubre.



A su vez, la misma fuente indica que miembros del Gobierno británico están "frustrados" por la actitud de Emiratos Árabes Unidos en este escándalo, ya que entienden que estaban al tanto de las irregularidades cometidas por el Manchester City durante casi una década y que insistieron en que no estaban haciendo nada incorrecto.

La posición de Emiratos Árabes Unidos llega después de las controvertidas palabras del primer ministro británico, Andy Burnham, que tuvo que retractarse tras decir que sería "muy preocupante" perder a los dueños del Manchester City si estos tuvieran que abandonar el club por el escándalo.

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Un portavoz de Downing Street tuvo que emitir un comunicado unas horas después en el que dejó claro que nadie está por encima de la ley y que los culpables tendrán que asumir las consecuencias de sus actos.

El Manchester City comunicó este viernes que ya ha presentado la apelación por las irregularidades financieras. Se espera que haya un veredicto final para enero.