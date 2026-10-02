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Gol Caracol  / Manchester City apela acusaciones de la Premier League; "somos inocentes, hay pruebas irrefutables"

Manchester City apela acusaciones de la Premier League; "somos inocentes, hay pruebas irrefutables"

Luego de ser acusado de 114 cargos por irregularidades financieras, Manchester City anunció en un comunicado que apelará ante la Premier League. ¡Todos los detalles acá!

Por: EFE
Actualizado: 2 de oct, 2026
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Jugadores del Manchester City celebrando un gol
Jugadores del Manchester City celebrando un gol
AFP

El Manchester City ha presentado la apelación por el caso de las irregularidades financieras del que fue acusado culpable esta semana, según confirmó este viernes el club inglés.

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El conjunto mancuniano emitió un comunicado informando de que este jueves, a las 19.00 horas (hora local, 18.00 GMT), presentó la apelación.

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"La posición del club es firme en tanto que la opinión de la Premier League contiene claros errores materiales de ley, de principios, de hechos y que no es segura", explicó el City en dicho comunicado.

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"El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League y existe un importante cuerpo de pruebas irrefutables que apoya esto en todas las posiciones. Respetaremos lo que resta de proceso y estamos restringidos en cuanto a lo que podemos decir hasta que todos los procedimientos hayan sido completados", continúa.

Una vez presentada la apelación, se abre un plazo de doce semanas en la que esta será desgranada, antes de que se celebre una audiencia de cinco días seguidos de treinta días para determinar el resultado.

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Según lo expuesto en la investigación y veredicto de la Premier League y la comisión independiente que ha llevado el caso, el City infló sus presupuestos durante casi una década, desde 2009 a 2018, resultando en una adulteración de sus cuentas de más de 1000 millones de euros.

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Durante este tiempo, el conjunto inglés obtuvo ocho títulos, incluyendo tres de Premier League.

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