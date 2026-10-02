A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Paraguay y dónde ver EN VIVO en TV

Este viernes 2 de octubre, la Selección Colombia vuelve a tener acción en medio de las fechas FIFA y esta vez contra un rival bastante conocido: Paraguay. Los dirigidos por Néstor Lorenzo afrontarán su segundo juego de fogueo y será en el Sports Illustrated Stadium en Nueva Jersey, la casa de los New York Red Bull, de la MLS.

El encuentro entre cafeteros y guaraníes está programado para las 7:00 p.m. (Hora Colombia) y se podrá ver por la pantalla de Caracol Televisión GolCaracol.com y Ditu.

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¿Cómo llega la Selección Colombia?

La tricolor llega a este partido con una plantilla con muchas caras nuevas y con contados jugadores que fueron mundialistas o que han hecho parte del proceso anterior de Lorenzo. La principal idea del estrategia argentino el renovar de a pocos la plantilla y buscar revulsivos que le den una mejoría clara a su estilo de juego.

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Colombia viene a empatar 1-1 contra México en el primer juego de fogueo de la gira que se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Luis Javier Suárez fue el encargado de abrir la cuenta contra los 'manitos' con un potente cabezazo tras una gran jugada y centro de Richard Rios. Por su parte, los norteamericanos igualaron el marcador con anotación del joven Gilberto Mora, en medio de una gran acción individual.



Colombia vs. México. afp.

¿Cómo llega Paraguay?

Los 'guaraníes' arriban a este encuentro luego de haber vencido 2-0 sobre Bolivia, en Washington. La gran figura fue el jugador del Atlanta United, Miguel Almirón, quien anotó doblete. Paraguay le hado continuidad al proceso con el DT Gustavo Alfaro, que los clasificó al Mundial 2026, cita en la que sorprendió al eliminar a Alemania en dieciseisavos de final.

Paraguay vs. Bolivia. Paraguay.

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Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay

Fecha: viernes 2 octubre.

Hora: 7:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Sports Illustrated, en New Jersey.

Transmisión: Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.