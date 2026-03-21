"Entrenando en Real Madrid le di una patada a Cristiano Ronaldo y no me volvieron a invitar"

Cristiano Ronaldo se consolidó como la máxima figura en la historia del Real Madrid, a punta de goles y títulos durante los 9 años que estuvo vistiendo la camiseta del equipo 'merengue', pero además de eso dejó también historias, recuerdos o anécdotas con jóvenes futbolistas que tuvieron la oportunidad de entrenar con él en España, como paso con Manu Hernando, quien en las últimas horas contó una referencia sobre un inconveniente que tuvo con el luso.

En una entrevista con la 'Cadena SER de Cantabria', el jugador confesó de la vez en la que sin culpa le pegó una dura patada al portugués en un entrenamiento en el que lo habían subido a trabajar con la plantilla profesional, algo que le preocupó y tuvo bastante resonancia.

"A Cristiano Ronaldo le di una patada sin querer, es que no quería ni meter el pie. Pero en una que vi que llegaba seguro, fui al suelo y él tocó un poco el balón y le metí una en el talón de aquiles criminal y yo dije "madre mía, la que liado". Ese año no volví a entrenar", contó Manu Hernando con el citado medio español anteriormente.

Adicional, a eso, el exjugador de la cantera del Real Madrid agregó que "eso fue creo que en marzo por ahí, no me acuerdo muy bien cuándo fue, no quedaba mucho de temporada, pero ese año no volví a subir".



Cristiano Ronaldo campeón de la Champions League con Real Madrid X @cristiano

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De hecho, Hernando recordó que sobre el tema se habló hasta cuando Cristiano Ronaldo ya no estaba en el Real Madrid, y de paso aprovechó para explicar algunos rumores que hubo sobre su patada al astro portugués.

"Cristiano ese año se va a la Juve y ya el siguiente año sí que vuelvo a subir. Luego empezaron a salir noticias de "el canterano que ha arruinado su carrera". También salían noticias de que no había vuelto a subir con el primer equipo nunca, que me habían excluido y eso es mentira. O sea, ese año sí que estuve los dos, tres meses que quedaban, que no volví a subir, pero luego en verano volví", cerró explicando.