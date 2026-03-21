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Gol Caracol  / "Entrenando en Real Madrid le di una patada a Cristiano Ronaldo y no me volvieron a invitar"

"Entrenando en Real Madrid le di una patada a Cristiano Ronaldo y no me volvieron a invitar"

Particular anécdota que se conoció en España que tiene que ver con el astro portugués Cristiano Ronaldo y su paso por el Real Madrid, donde tuvo un inconveniente con un canterano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Cristiano Ronaldo Real Madrid
Cristiano Ronaldo en el Real Madrid - Foto:
AFP

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