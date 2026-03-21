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Gol Caracol  / Real Madrid vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga de España

Real Madrid vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga de España

Este domingo 22 de marzo, en el Santiago Bernabeu, 'merengues' y 'colchoneros' protagonizarán el Derbi de Madrid por la fecha 29 del balompié ibérico.

Por: EFE
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Real Madrid vs. Atlético de Madrid.
Real Madrid vs. Atlético de Madrid
Getty Images.

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