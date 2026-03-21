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Gol Caracol  / Le salió defensa Senegal en África; "los partidos de fútbol no se ganan en la sala de juntas"

Le salió defensa Senegal en África; "los partidos de fútbol no se ganan en la sala de juntas"

Luego de que le quitaran el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal para dárselo a Marruecos, otro país decidió respaldarlos y señalar que irán a fondo "con abogados de primer nivel".

Por: EFE
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Marruecos, declarado campeón de la Copa África, pese a que Senegal había ganado el partido
Marruecos, declarado campeón de la Copa África, pese a que Senegal había ganado el partido
AFP

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