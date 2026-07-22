Millonarios y Nacional lideran propuesta para "nueva distribución de derechos de televisión"

América, Millonarios, Once Caldas, Santa Fe, Cali, Nacional, Medellín, Junior emitieron un comunicado este miércoles en el que dejan claro que no están de acuerdo con la actual configuración de la repartición de los derechos de televisión del fútbol colombiano.

"Estamos convencidos de que el fútbol profesional colombiano necesita un nuevo modelo de distribución de los ingresos derivados de los derechos de transmisión del campeonato", se leyó en un apartado de la nota oficial que se publicó en las redes sociales de los mencionados clubes.

En la misma nota oficial se dejó de manifiesto además que "mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. En efecto, no podemos comprometer los principales activos comerciales de los clubes, sin que exista claridad sobre las reglas bajo las cuales se distribuirán los recursos que se generen".

Santa Fe venció 1-0 a Peñarol en Uruguay. AFP.

Lo que se quiere y se solicita básicamente es que los dineros producto de la firma de un nuevo contrato no sean repartidos en partes iguales, como se hace en la actualidad, sino que se tengan en cuenta aspectos como "el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas".



Hay que apuntar que el contrato entre la Dimayor y Win Sports de la televisación del balompié de nuestro país se vence el próximo 31 de diciembre, por lo que la exigencia de los ocho grandes tiene que ver con un estudio y unas concertaciones que se deberían surtir en una asamblea extraordinaria.

Publicidad

Cabe indicar que desde hace un tiempo, directivos de América, Millonarios, Once Caldas, Santa Fe, Cali, Nacional, Medellín y especialmente Junior de Barranquilla, en cabeza de Fuad Char, han expresado ese inconformismo e incluso han hecho comparaciones con los dineros que obtienen en otras ligas de la Conmebol los equipos por los derechos de TV y que facilitan la armada de sus nóminas.

Acá aspectos importantes del comunicado:

Publicidad

-Se ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y potenciar el valor de su principal activo: el espectáculo deportivo. Por esa razón, consideramos que es necesario abrir una conversación seria, técnica y participativa sobre este modelo de distribución.

-El crecimiento, atractivo y sostenibilidad de una liga dependen, en buena medida, de que los incentivos económicos estén alineados con el fortalecimiento de la competencia. Así lo han entendido otras ligas de la región que han avanzado hacia modelos de distribución que combinan la solidaridad entre clubes con reconocimientos al buen desempeño deportivo.

-Consideramos indispensable revisar el modelo vigente y construir, entre todos los clubes, un sistema de distribución más objetivo y equilibrado, que preserve la sostenibilidad de todas las instituciones y, al mismo tiempo, premie el éxito deportivo, la inversión y la fidelidad de los hinchas.

Junior de Barranquilla Colprensa

-Esta decisión no busca afectar el normal desarrollo del campeonato, alterar la institucionalidad de la DIMAYOR ni limitar el acceso de los aficionados a nuestro fútbol. Por el contrario, busca abrir una discusión que permita alcanzar un acuerdo capaz de fortalecer la liga, generar mayores incentivos para todos los clubes y ofrecer un mejor espectáculo

Publicidad

Esta es la carta abierta de ocho clubes del fútbol profesional colombiano, con nueva propuesta para la distribución de los derechos del transmisión por televisión:

▶️ Comunicado Oficial Millonarios FC pic.twitter.com/adr31VpYk3 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 22, 2026