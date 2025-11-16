Síguenos en::
Erling Haaland hizo historia con Noruega; puso punto final a una mala racha de 28 años

Además de lo que hace a nivel de clubes con la camiseta de Manchester City, el delantero, Erling Haaland, escribió su nombre en las páginas doradas de su país.

Por: EFE
Actualizado: 16 de nov, 2025
Erling Haaland, figura de Noruega, celebra un gol contra Italia, por las Eliminatorias al Mundial 2026
