FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Irlanda logra la heroica; victoria en el minuto 90+6 y clasificación al repechaje al Mundial 2026

Irlanda logra la heroica; victoria en el minuto 90+6 y clasificación al repechaje al Mundial 2026

La selección de Irlanda dio la campanada este domingo en las eliminatorias europeas al Mundial, tras superar en el último minuto a Hungría y lograr el cupo al repechaje de la cita mundialista.

Por: EFE
Actualizado: 16 de nov, 2025
Irlanda clasificó al repechaje para el Mundial 2026
Irlanda clasificó al repechaje para el Mundial 2026
Foto: AFP

