Erling Haaland tendría los días contados en el Manchester City: ¿se viene fichaje 'bomba'?

En su intención de armar una ‘banda’ imparable a nivel europeo, en el entorno de Real Madrid parece ser que, luego de fichar a Kylian Mbappé, ahora el objetivo va encaminado hacia otra de las grandes ‘estrellas’ a nivel mundial.

Se trata de Erling Haaland, futbolista que actualmente juega en el Manchester City y, a pesar de que su presente en los ‘ciudadanos’ es más que bueno, su presencia en la institución no es indispensable, hecho que aprovecharían los ‘merengues’ para ficharlo en un futuro no muy lejano.

Según lo afirmó ‘Defensa Central’, medio partidario madridista, “Erling Haaland y Real Madrid parecen condenados a entenderse en un futuro no muy lejano”. Y es que, con la luz verde de Pep Guardiola, todo parece ser más fácil para que ambas partes concreten el ‘estelar’ movimiento del fútbol internacional.

“Florentino Pérez y José Ángel Sánchez ya lograron esta temporada el fichaje de Kylian Mbappé, por lo que muchos ponen el foco ahora en el atacante noruego del Manchester City, objetivo para el que podría colaborar el propio Pep Guardiola, pues el técnico catalán, en conversaciones privadas dentro del club ciudadano, ha deslizado en más de una ocasión que no vería nada mal intercambiar al nórdico por Rodrygo Goes, pese a que este movimiento no interesa a la entidad madridista”, indicó de entrada el portal anteriormente mencionado.

Erling Haaland festejando un triplete con el Manchester City, en Premier League. Foto: AFP.

Publicidad

Ahora, este no sería un escenario salido de contexto, puesto que desde hace varios meses la continuidad del futbolista brasileño en el cuadro ‘merengue’ ha sido tema de debate, tanto con la llegada de Kylian Mbappé y ahora con un posible arribo del ‘androide’.

Y es que, si bien es cierto, hasta ahora todo son especulaciones, ya que Florentino Pérez no ha establecido conversaciones o algún tipo de acercamientos con el noruego, también hay que destacar que Erling Haaland es un jugador top, que le daría calidad a la parte ofensiva de los ‘merengues’.

Publicidad

Esto, sumando al hecho que para el “Pep Guardiola el noruego nunca ha sido considerado como un jugador imprescindible, algo que sí vería en Rodrygo Goes por su estilo de juego”, así como lo afirmó ‘Defensa Central. Sin embargo, habrá que ver cómo evoluciona esta situación, para saber si el futuro del ‘androide’ sigue en Inglaterra o emigrará hacia España.