Brasileño está cerca de igualar a Erling Haaland como goleador de la Premier League

Brasileño está cerca de igualar a Erling Haaland como goleador de la Premier League

A pesar de que el delantero del Manchester City, Erling Haaland, no para de hacer historia e imponer récords, le salió competencia en la Liga inglesa.

Por: EFE
Actualizado: 7 de feb, 2026
Erling Haaland, delantero noruego, previo a un partido del Manchester City, por Premier League
