Luis Díaz, metido entre puro goleador, junto a Kane, Mbappé y Haaland; datos contundentes

Luis Díaz está firmando una gran temporada con el Bayern Múnich adaptándose rápidamente a su nuevo equipo y respondiendo a punta de goles, asistencias y grandes actuaciones en un inicio de campaña en el que el equipo alemán está invicto en todas las competencias que está disputando.

Y sus grandes números con la camiseta de los bávaros lo está llevando a codearse con los mejores del mundo, estrellas que acaparan las miradas del fútbol internacional y con las que ya es comparado el atacante colombiano.



Luis Díaz y las estadísticas a la par de Mbappé, Haaland y Kane

En lo que va de temporada son varios los delanteros que a punta de goles están ayudando a sus equipos en los principales equipos y ligas de Europa y en esa prestigiosa lista es en la que ya está incluido el futbolista colombiano.

En la cuenta ‘Data foot’ detallaron los números de los 11 mejores goleadores en lo que va de campaña en el Viejo Continente, con Luis Díaz en el top 5 y dejando estadísticas que relucen a la par de estrellas como Kylian Mbappé (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) y su compañero en el Bayern Múnich, Harry Kane.

La lista la encabeza el delantero inglés, quien ya tiene 23 goles, pero seis de ellos de penalti. Luego le sigue el noruego Haaland, con 19 anotaciones pero ninguno desde los doce pasos. El podio lo cierra el francés campeón del mundo Mbappé, quien registra hasta el momento 18 tantos, y también con 6 de pena máxima.

Y después de esos nombres estelares del fútbol mundial aparece el colombiano Luis Díaz, con 11 goles en la campaña con Bayern Múnich, ninguno de penalti y con un promedio de gol cada 121 minutos. En este ránking supera a otros grandes delanteros como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Mason Greenwood, Jonathan Burkardt, entre otros.

⚽️ Les joueurs évoluant dans une équipe des cinq grands championnats européens ayant marqué le plus de buts en club cette saison. Ils sont départagés par leur temps de jeu. pic.twitter.com/8qMkPWRadV — DATA´Foot (@DTFootball_) November 10, 2025

Luis Díaz lleva seis goles y 4 asistencias en 10 partidos de la Bundesliga. En la Champions League ya registra 3 anotaciones luego de su doblete al PSG y otro que le marcó al Brujas. Por la Copa de Alemania tiene un tanto y cierra sus once goles de la temporada con el que marcó en la final de la Supercopa de Alemania frente al Sttutgart que valió para que ganaran el título.

Por el momento 'Lucho' se concentrará en su participación con la Selección Colombia para los partidos frente a Nueva Zelanda y Australia, 15 y 18 de noviembre, respectivamente, y ya se presentó en la concentración de la Selección Colombia para preparar esos duelos de fogueo que se podrán ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol y YouTube de Gol Caracol.