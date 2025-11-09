Vea el penalti que falló Erling Haaland en Manchester City vs. Liverpool por la Premier League

Este domingo, por una fecha de la Premier League, el Manchester City recibió la visita del Liverpool de Arne Slot, en uno de los partidos más destacados del fútbol inglés.

Desde los primeros minutos, el City impuso condiciones y, al minuto 9, el arquero del Liverpool, Giorgi Mamardashvili, cometió una infracción dentro del área sobre Jérémy Doku. Tras la revisión del VAR, el árbitro determinó que se trataba de un penalti a favor de los ‘citizens’.

El encargado de ejecutar desde los 12 pasos fue Erling Haaland, quien buscaba alcanzar los 14 goles en la Premier League. Sin embargo, Mamardashvili se reivindicó de su error y le atajó el penal al noruego, que había disparado al costado izquierdo, donde el arquero georgiano llegó con acierto.



Vea el penalti que le atajaron a Erling Haaland en City vs. Liverpool

¡SE REDIMIÓ! MAMARDASHVILI LE ATAJÓ EL PENAL A HAALAND Y EVITÓ EL 1-0 DEL CITY.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1hSSkRfuJP — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025