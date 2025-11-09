Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el penalti que falló Erling Haaland en Manchester City vs. Liverpool por la Premier League

Vea el penalti que falló Erling Haaland en Manchester City vs. Liverpool por la Premier League

El ‘Androide’ tuvo en sus pies la primera anotación del partido, pero el arquero de los ‘reds’ evitó su celebración en el Etihad Stadium.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Erling Haaland, no pudo celebrar gol con el City frente al Liverpool
Erling Haaland, no pudo celebrar gol con el City frente al Liverpool
Captura ESPN

Publicidad

Publicidad

Publicidad