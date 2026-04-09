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Gol Caracol  / "Es increíble que no pitaran el penalti sobre Francisco Chaverra en Medellín vs. Estudiantes"

"Es increíble que no pitaran el penalti sobre Francisco Chaverra en Medellín vs. Estudiantes"

Una de las figuras de Independiente Medellín analizó el empate contra Estudiantes de la Plata y dio su opinión sobre la polémica acción de su compañero Francisco Chaverra.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Medellín vs. Estudiantes de la Plata.
Medellín vs. Estudiantes de la Plata.
Getty Images.

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