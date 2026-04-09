"Es increíble que no pitaran el penalti sobre Francisco Chaverra en Medellín vs. Estudiantes"

Independiente Medellín sumó un punto en su visita a Estudiantes de La Plata tras empatar 1-1 por la Copa Libertadores, en un partido que dejó sensaciones encontradas para el equipo colombiano. Tras el compromiso, Daniel Cataño habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y entregó un análisis completo sobre el momento del ‘poderoso’, la exigencia del calendario y una jugada polémica que marcó el desarrollo del encuentro.

El mediocampista comenzó destacando el trabajo que viene realizando el equipo para afrontar la seguidilla de compromisos. “Hemos sido conscientes, haciendo un trabajo muy pensado no solo en el ahora sino en lo que viene también. Hemos sido cautelosos, entrenando a la par del grupo, sumando sesiones de entrenamiento. Los minutos de competencia son los que me van a dar mayor regularidad. Se viene una seguidilla de juegos importantes”, afirmó.

Acción de juego entre Medellín y Estudiantes de la Plata en juego por Copa Libertadores. AFP

Cataño también hizo énfasis en la mentalidad con la que asume cada partido, dejando claro que el grupo entiende lo que está en juego en el torneo continental. “Sabemos lo que nos estamos jugando. Yo siempre que salto a la cancha, trato de disfrutar, a mi me gusta mucho jugar al fútbol. Trato de hacerlo de la mejor manera y entregar todo por estos colores. Ir paso a paso, no podemos mirar más allá, cada partido nos muestra lo que podemos ser”, señaló.



El volante no esquivó el momento emocional que atraviesa parte del plantel, especialmente tras las finales perdidas en la liga colombiana. “Tenemos que mirar la clase de jugadores que tenemos, pero estamos atravesando un momento difícil. Hay varios que están desde el año pasado y les tocó sufrir la perdida de las dos finales. Después de eso, paso de ser el mejor equipo de la liga a no lograr el título. Para ellos, más la presión que se ha venido encima, ha sido complejo. Hemos mejorado, la idea la tenemos más clara, somos más compactos”, explicó.

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Uno de los puntos más comentados fue la jugada polémica dentro del área, que pudo cambiar el rumbo del partido. Cataño fue claro en su postura, aunque evitó justificar el resultado únicamente en esa acción. “Desde la cancha sentí que no era tan adentro. Hoy vi la jugada y me sorprendió que no haya pitado ese penalti, además que tienen el VAR. El lo siguen agarrando hasta el área. A eso estamos expuestos los equipos, a veces jugar favor y en otras ocasiones en contra. Pero eso no es excusa para el resultado, el partido se nos va con esa desconcentración en el gol del rival”, comentó.

Finalmente, el jugador también se refirió a su paso por el fútbol boliviano, comparando realidades dentro de esa liga. “Bolívar me cumplió con todo y se que lo hacen con los demás jugadores. Está por encima de la liga, hacen parte del grupo City. El campeonato si es muy precario en otros sectores y clubes”, concluyó.