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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 4; Harold Tejada, firme en el Top-10

Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 4; Harold Tejada, firme en el Top-10

La cuarta jornada de la Vuelta al País Vasco 2026 dejó como ganador al francés Alex Aranburu (Cofidis), quien se impuso en la localidad de Galdakao. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) no suelta el liderato.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Harold Tejada (XDS Astana).
Harold Tejada (XDS Astana).
Getty Images.

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