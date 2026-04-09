Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 4; Harold Tejada, firme en el Top-10

Este jueves, la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026tuvo un recorrido de 168 kilómetros con siete puertos de montaña y dos esprints intermedios, con llegada en la localidad de Galdkao. El español Alex Aranburu (Cofidis) fue el ganador, tras imponerse en el ascenso final. El podio de la jornada lo completaron Anders Johannessen (UnoX Mobility) y Christian Scaroni (XDS Astana). En la clasificación general, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) le sacó más diferencia de tiempo a sus rivales.



Clasificación general de la Vuelta al País Vasco 2026, tras la etapa 4