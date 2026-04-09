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Gol Caracol  / Palmeiras recibió duró e inesperado castigo, tras empatar 1-1 con Junior

Palmeiras recibió duró e inesperado castigo, tras empatar 1-1 con Junior

Luego del empate 1-1 con Junior, Palmeiras fue notificado de una decisión que afecta directamente al director técnico Abel Ferreira. Acá los detalles de lo que pasó.

Por: EFE
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Junior vs. Palmeiras.
Junior vs. Palmeiras.
Getty Images.

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