Figura del Palmeiras y el empate 1-1 con Junior; "sabíamos de dificultad con la cancha y el clima"

El plan de Palmeiras y su DT Abel Ferreira de tomar revancha por la última final perdida de la Copa Libertadores empezó el miércoles con un empate 1-1 en Colombia ante el Junior del veterano Teófilo Gutiérrez.

El 'Verdão' tuvo acción en el torneo continental por primera vez desde que vio al Flamengo coronarse campeón del torneo continental en una final disputada en Lima en noviembre pasado.

El entrenador portugués y sus dirigidos repartieron puntos con un tanto del paraguayo Ramón Sosa en el minuto 57. Teo, de 40 años, había marcado un penal que le dio la ventaja parcial al Tiburón en el minuto 10.

"Pudimos haber marcado algún otro (gol) más", dijo el ex River Plate a la candena ESPN. "Creo que el equipo hizo un gran desgaste de local, con nuestra gente".



El duelo fue disputado en la caribeña Cartagena debido a que la casa del Junior en la cercana Barranquilla está en obras para acoger la próxima final de la Copa Sudamericana.

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Palmeiras y Junior deberán enfrentar luego por el Grupo F a Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú.

"Es una competición dura, en mi opinión hicimos todo lo que pudimos", declaró Ferreira en rueda de prensa. "Vamos a trabajar duro para que la próxima vez podamos hacerlo mejor".

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Otro que atendió a la prensa fue Gustavo Gómez, capitán de Palmeiras. "Vinimos de São Paulo a Salvador y de Salvador de vuelta aquí. Conocíamos las condiciones del campo y el clima. Consideraron que el penal se pitó demasiado pronto. Intentamos empatar en la primera parte; si lo hubiéramos conseguido, habría sido mejor. Lo logramos en la segunda parte, luchamos hasta el final por los tres puntos, pero no lo conseguimos. El resultado fue justo", dijo de entrada.

Los brasileños fueron de menos a más, pero no les alcanzó. "Lo intentamos hasta el final, tuvimos la oportunidad, pero no pudimos concretarla. Dado el contexto del partido, el empate es justo", concluyó Gómez.