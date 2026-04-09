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Gol Caracol  / Figura del Palmeiras y el empate 1-1 con Junior; "sabíamos de dificultad con la cancha y el clima"

Figura del Palmeiras y el empate 1-1 con Junior; "sabíamos de dificultad con la cancha y el clima"

En la primera jornada de la Copa Libertadores 2026, Palmeiras sufrió más de la cuenta para empatar con Junior y una de sus figuras analizó a detalle lo ocurrido en el Jaime Morón.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Junior vs. Palmeiras.
Junior vs. Palmeiras.
AFP.

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