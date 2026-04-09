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Gol Caracol  / Barcelona estalló por penalti no sancionado ante Atlético de Madrid: “Increíble que no piten eso”

Barcelona estalló por penalti no sancionado ante Atlético de Madrid: “Increíble que no piten eso”

Este jueves, Barcelona se pronunció en un comunicado, en el cual presentó una queja formal a la UEFA por el arbitraje de Istvan Kovacs. Todo se enfocó en un presunto penalti no sancionado.

Por: EFE
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Barcelona hizo referencia a la mano de Marc Pubill en un saque de meta de Atlético de Madrid.
Barcelona hizo referencia a la mano de Marc Pubill en un saque de meta de Atlético de Madrid.
Archivo.

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