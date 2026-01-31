Escándalo de la barra de 'U' de Chile; desató incendio en medio del juego contra Audax Italiano

Universidad de Chile y Audax Italiano dieron este viernes inicio a la temporada 2026 de la liga chilena con un pésimo espectáculo, tanto en el campo con un insulso empate sin goles, como en las gradas, escenario una vez más de la violencia por parte de la barra del equipo local.

"Los de abajo", la hinchada ultra del equipo 'laico', se enfrentó a la Policía, trató de invadir la cancha, destrozó parte de las butacas de la grada sur del histórico estadio Nacional y desató un incendio que obligó a interrumpir el partido por más de 10 minutos, en protesta contra la directiva por el precio de los boletos.

🇨🇱El debut de la Universidad de Chile ante Audax estuvo marcado por incidentes, incendio en la Galería Sur y una larga detención del partido pic.twitter.com/6AlpfuHFsF — Barra Brava Photos (@barrabravaphot) January 31, 2026

El episodio requirió la intervención policial, que detuvo a cuatro personas.



Ante lo sucedido, la dirigencia del club 'universitario' anunció en un comunicado que tomará medidas legales y “presentará querellas en contra de los detenidos, que hasta el momento son cuatro, por daños y desórdenes en el contexto de ley de violencia en los estadios”.

“Ejerceremos acciones judiciales en contra de todas las personas que serán identificadas por nuestro sistema biométrico, a quienes desde ya aplicaremos derecho de admisión”, añadieron.

Asimismo, la institución solicitó que todas las personas investigadas por estos hechos “queden desde ya con la medida cautelar de prohibición de ingreso a los estadios entre otras restricciones individuales”.

Previo al encuentro existió la precaución por posibles incidentes, pues se temía que la barra brava protestara por una sanción que el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) impuso al club para este partido, y aunque se reforzó la seguridad un grupo logró irrumpir con violencia.

La hinchada de la 'U' fue sancionada, por incidentes de la temporada pasada, con la prohibición para el club de que más de tres mil fanáticos no pudieran asistir al Estadio Nacional para el duelo ante Audax, por lo que debían implementar un bloqueo en la venta de boletos mediante el Registro Nacional de Hinchas.

La dirigencia de los azules cuestionó que el dictamen incluyera a todos los asistentes presentes en la tribuna del estadio, donde se produjeron las infracciones, durante un partido ante Coquimbo Unido a finales de 2025.

La medida afectó a un grupo de hinchas abonados, que no fueron parte de los episodios de violencia, y que decidieron reclamar ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) lo cual propició que el club fuese oficiado por el ente gubernamental y se abra una investigación que podría derivar en acciones legales.

La ANFP rechazó en un comunicado los hechos de violencia y afirmó que lo ocurrido “viene antecedido por una serie de manifestaciones que exigen abordar este problema como una prioridad país”.

“Es necesario insistir y perseverar en buscar todas las soluciones que estén a nuestro alcance. Este es el momento para que el Registro Nacional de Hinchas sea ley de la República. No podemos esperar más”, exigieron.

En lo estrictamente deportivo, la 'U', que estrenaba técnico -Francisco Meneghini- tuvo un estreno complicado desde el inicio del encuentro, debido a la expulsión del zaguero argentino Felipe Salomoni, que cambió los planes de juego, y luego terminaría con nueve jugadores por la expulsión del delantero argentino Juan Martín Lucero, uno de sus flamantes refuerzos.

Audax no supo aprovechar la ocasión para sumar tres puntos en un partido brusco, sin ritmo, falto de fútbol, de escasa calidad y con decenas de interrupciones.