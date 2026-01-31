Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Escándalo de la barra de 'U' de Chile; desató incendio en medio del juego contra Audax Italiano

Escándalo de la barra de 'U' de Chile; desató incendio en medio del juego contra Audax Italiano

Este episodio lamentable requirió la intervención policial, que detuvo a cuatro personas. La ANFP rechazó los hechos de violencia y desde la 'U' de Chile prometieron medidas legales.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Hinchas de Universidad de Chile.
Hinchas de Universidad de Chile.
Foto captura de video de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad