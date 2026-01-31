Síguenos en:
"El técnico de Vélez Sarsfield siempre tuvo preferencia por Álvaro Montero, hay confianza"

En Gol Caracol consultamos en Argentina sobre el buen arranque de 2026 que ha tenido Álvaro Montero, hombre de Selección Colombia y que sueña con el Mundial. El guajiro se luce en el 'fortín'

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 31 de ene, 2026
Álvaro Montero, arquero colombiano de Vélez Sarsfield.
