"El técnico de Vélez Sarsfield siempre tuvo preferencia por Álvaro Montero, hay confianza"

Trabajo arduo, paciencia y el no desesperarse, esas fueron las cualidades a las que se aferró Álvaro Montero para empezar a tejer su camino en Vélez Sarsfield. El arquero guajiro era titular indiscutible en Millonarios, brillaba bajo los tres palos, pero quería sumar experiencia por fuera del país, probarse así mismo en una liga completamente distinta, y por ahora, esa dedicación está teniendo su recompensa.

Al principio no todo fue color de rosa en el 'fortín', no fue fácil. La competencia por el puesto como titular fue dura, teniendo en cuenta que cuando llegó a mediados de julio de 2025 el lugar en la titular le pertenecía a Tomás Marchiori, pero el oriundo de El Molino, no desistió, luchó y laboró arduamente en cada práctica para lograr ser el número uno en el pórtico del cuadro de Liniers.

Ahora, Montero Perales se luce en el arco de Vélez cada jornada. Con sus actuaciones en el pórtico se lleva los aplausos de los hinchas y el reconocimiento de su entrenador, Guillermo Barros Schelotto. Sin duda que Álvaro David le apuesta, con su trabajo, a ganarse un lugar entre los seleccionados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

En Gol Caracol consultamos en Argentina sobre el buen arranque que ha tenido Montero en este inicio de año. Desde el sur del continente, el periodista Lautaro Méndez, partidario de 'Vélez 670', no dudó en afirmar que al arquero, de 30 años, y con proceso en Selección Colombia, se ganó la confianza del 'staff'.



Álvaro Montero en su debut con Vélez Sarsfield, por la Liga de Argentina. Foto: X de Velez.

¿Qué impresión les daba Álvaro Montero cuando fichó por Vélez Sarsfield?

"La impresión siempre fue muy buena. En Vélez siempre se supo que venía un arquero de Selección a pelear el puesto y no a ser suplente. Motivó al titular y la gente quedó contenta porque había un gran arquero titular, pero previo a la llegada de Montero, no había seguridad en el banco de alternativas".

¿Qué tanto ha sido su evolución desde su incorporación hasta ahora, teniendo en cuenta que llegó casi como el tercer arquero?

"La evolución fue buena, principalmente adaptación. Siempre se vio que tenía nivel y jerarquía para el arco de Vélez. Le tocó llegar y tener a un arquero por delante, el querido y campeón en tres ocasiones. Los partidos que entró en 2025 como relevo ha demostrado grandes actuaciones".

¿Cuál fue ese momento clave para que Montero se quedara como el titular en Vélez, qué fue lo que convenció a Guillermo Barros Schelotto?

"⁠El momento clave fue el inicio de la pretemporada. Schelotto siempre quiso a Montero como su arquero titular, pero no había motivos para sacar a Marchiori. Le dio la oportunidad y la confianza para que sea la principal opción en 2026 y está demostrando, pero es un realidad que el director técnico siempre tuvo preferencia por el colombiano".

En lo que va de este 2026 en el Torneo Apertura del fútbol argentino, Montero ha sido titular en los dos partidos de Vélez, encajando sólo un gol. El 'fortín' suma puntaje perfecto y espera continuar por esta senda cuando visite este sábado 31 de enero a Independiente de Avellaneda. En dicho juego se espera una nueva alineación en el arco para el golero guajiro.