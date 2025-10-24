Escándalo en el fútbol de Inglaterra: equipo fue sancionado con la pérdida de 12 puntos

El histórico Sheffield Wednesday, equipo del Championship (Segunda división inglesa) ha sido sancionado este viernes con la pérdida de doce puntos por declararse insolvente.

Esta sanción es automática por parte de la English Football League (EFL, la organización que controla de la Segunda a la Cuarta división) cuando un club se declara insolvente. El último club del Championship en recibir esta deducción fue el Derby County en 2021, que acabó descendiendo y tras dos años en Tercera volvió a la Segunda división esta temporada.

"La EFL puede confirmar que ha recibido la noticia oficial de Dejphon Chansiri, dueño del Sheffield Wednesday, que ha llevado a cabo los pasos necesarios para elegir a los administradores tanto para el club como para la compañía que posee Hillsbourough (estadio)", dijo la EFL en un comunicado.

"A la vez que esto resulta en la pérdida automática de doce puntos, acorde a las regulaciones establecidas por los clubes, también presenta al Sheffield Wednesday la oportunidad de avanzar en una venta y asegurar un futuro con un nuevo dueño. La EFL ahora comenzará conversaciones con los administradores en respecto a las acciones que se requieren para poder llegar a una resolución y acabar con la incertidumbre de los trabajadores, jugadores, aficionados y todos aquellos relacionados con el club".



Colistas del Championship, los 'Owls' se quedan a quince puntos de la salvación y están en serio riesgo de caer a la League One (Tercera división) apenas dos años después de conseguir el ascenso y tras acabar duodécimos la campaña pasada.

Publicidad

Este club ha vivido tiempos difíciles bajo su actual propietario y ha recibido varias multas por parte de la EFL por impagos y retrasos en los pagos a los jugadores y trabajadores. Según una investigación de la cadena británica BBC, el club de Sheffield debe más de un millón de euros y ha pagado con retraso cinco de los últimos siete meses de salarios.

Jugadores del Sheffield Wednesday celebran una victoria en la Segunda División del fútbol de Inglaterra AFP

El actual dueño es Dejphon Chansiri, un empresario tailandés que compró el club en 2015 y que, pese a su inversión inicial y el objetivo que se marcó de estar en Premier League en 2017, perdió paulatinamente el interés hasta el punto de que en septiembre de 2023 anunció que no pondría más dinero de su bolsillo en el club por las protestas de los aficionados.

Publicidad

Chansiri incluso llegó a pedir a los seguidores que recaudaran 2 millones de libras para evitar que el club fuera sancionado en octubre de 2023.

Como forma de protesta de los aficionados, que quieren que el dueño venda el club, boicotearon el encuentro de este jueves contra el Middlesbrough y no acudieron a un desierto Hillsborough para presenciar la derrota por 0-1 de su equipo.

El Sheffield Wednesday ha ganado en cuatro ocasiones la liga inglesa, la última de ellas en 1930, tres veces la FA Cup y una vez la Copa de la Liga. La última vez que compitió en Premier League fue en la campaña 1999-2000.