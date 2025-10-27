Arquero colombiano fue fichado por el Chelsea en la Premier League; aún no es mayor de edad

Este lunes, en un comunicado en su página web, Chelsea, uno de los clubes más grandes de Inglaterra y del mundo, confirmó que el fichaje oficial de un arquero colombiano de tan solo 17 años. Este caso trae a la memoria el nombre de Alexei Rojas Fedorushchenko, guardameta que firmó hace un año su contrato profesional con el Arsenal y acaba de colgarse la medalla de bronce con la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial.

"Chelsea Football Club se complace en confirmar que el portero de la Academia Freddy Bernal ha firmado su primer contrato profesional con los Blues", se lee de entrada en la misiva del conjunto londinense.

Si bien en nuestro país no lo tenemos en el radar, se trata de un jugador que ya ha conseguido cosas importantes en la cantera de los blues e incluso ha sido convocado a las juveniles del país británico.

"El portero de 17 años se unió al Chelsea en el nivel Sub-8 y ha progresado en las filas de la Academia en Cobham. Antes de la temporada 2025/26, Bernal firmó su beca en Stamford Bridge y desde entonces se ha consolidado como titular habitual en la selección sub-18 de Hassan Sulaiman . También ha adquirido una valiosa experiencia en la siguiente división, participando en la convocatoria de la sub-21 tanto en la Premier League 2 como en el Trofeo Vertu de la EFL. Su desarrollo se ha extendido al escenario europeo, donde tuvo actuaciones destacadas en la UEFA Youth League, contribuyendo a victorias impresionantes sobre Bayern Munich, Benfica y Ajax. El buen rendimiento de Bernal también ha sido reconocido internacionalmente, lo que le ha valido ser convocado regularmente a las concentraciones juveniles de la selección inglesa. Debutó con la selección inglesa sub-18 en septiembre, celebrando la ocasión con una victoria sobre Uzbekistán", destacaron sobre el joven nacido en Redhill, Inglaterra, pero de padres colombianos.

Freddy Bernal, arquero colombo-inglés. Fran Santiago - The FA/The FA via Getty Images