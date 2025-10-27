Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Arquero colombiano fue fichado por el Chelsea en la Premier League; aún no es mayor de edad

Arquero colombiano fue fichado por el Chelsea en la Premier League; aún no es mayor de edad

A través de un comunicado oficial, Chelsea anunció que un joven arquero colombiano firmó su contrato profesional. Acá le contamos de quién se trata.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2025
Freddy Bernal se formó en la cantera del Chelsea y firmó su primer contrato como profesional.
Freddy Bernal se formó en la cantera del Chelsea y firmó su primer contrato como profesional.
Chelsea FC.

