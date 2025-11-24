Revelan audios del VAR sobre el polémico autogol en América vs. Junior por la Liga BetPlay

América de Cali y Junior de Barranquilla igualaron a un tanto en el Pascual Guerrero, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

A los 63 minutos, los locales se fueron arriba en el marcador por intermedio de Cristian Barrios, mientras que, a los 86 de juego, Junior llegó al empate tras un autogol de Jean Carlos Pestaña. Sin embargo, el tanto estuvo marcado por la polémica, ya que quedaron dudas sobre si la pelota ingresó en su totalidad.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló el audio del VAR sobre el polémico gol del conjunto ‘tiburón’.

“El VAR, en su chequeo protocolar y utilizando sus mejores ángulos y planos disponibles para revisar la acción, identifica paso a paso que no hay una clara evidencia para cambiar la decisión tomada en campo confirmando así el autogol”, se explica inicialmente en el material compartido por la FCF.



Posteriormente, en el audio del partido se evidencia que para Wilmar Montaño, desde el primer momento, fue gol para Junior: “Sería un autogol”, dijo Montaño. Luego, los asistentes del VAR añadieron: “Confirmamos, autogol número 24”.

Publicidad

Reacciones del autogol

La decisión de Montaño causó malestar en algunos jugadores de América de Cali que no estuvieron de acuerdo con la determinación del juez, como en el caso de Mateo Castillo, quien en la rueda de prensa posterior al encuentro dijo que:

Publicidad

“Lastimosamente, al finalizar el partido una jugada bastante confusa y extraña nos daña el trabajo, pero aquí no se puede hablar mucho de ese tema porque lo van multando a uno”, comentó el defensor de América.

Por otro lado, Jean Carlos Pestaña, protagonista de la desafortunada jugada para América de Cali, apuntó contra Wilmar Montaño y Teófilo Gutiérrez:

"Yo me le acerco y le dije que la revisara que no entra porque yo estoy de frente, estoy a un metro. Me dijo que iba a hacer la señal para revisarla, pero llega 'Teo' y se le acerca y le dice “qué vas a revisar”. Y dice gol confirmado, sin ir a verla, solo porque ellos le hablaron, así es muy difícil", confesó el del América de Cali a la prensa en la noche del domingo, lo que agrandó la controversia en el fútbol colombiano.

¿Cuándo vuelve a jugar América?

Por la tercera fecha del grupo A, América de Cali recibirá en el Pascual Guerrero a Independiente Medellín, que viene de igualar con Nacional. El compromiso está programado para el jueves 27 de noviembre a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana).