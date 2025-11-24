Dolor de cabeza para el Chelsea antes del partido contra Barcelona por la Champions League

El atacante inglés del Chelsea Cole Palmer se perderá el partido de Liga de Campeones contra el FC Barcelona del próximo martes después de romperse un dedo del pie en un accidente doméstico, anunció el viernes su entrenador Enzo Maresca.

El centrocampista ofensivo estaba "muy cerca de volver" después de dos meses de baja, pero con este incidente estará ausente otras dos semanas, dijo el técnico italiano.

"Lamentablemente ha tenido un accidente en casa", reveló Maresca, mencionando un dedo del pie "fracturado" tras un golpe.

"No es nada grave, pero no estará de regreso la semana que viene", detalló.



Cole Palmer se perderá varios partidos con Chelsea por lesión. AFP

Palmer, de 23 años, se perderá la visita al Burnley el sábado en Premier League y, sobre todo, dos partidos importantes para los Blues: contra el FC Barcelona en Liga de Campeones y contra el Arsenal en el campeonato inglés, ambos en la cancha del Chelsea.

La última aparición de Palmer se remonta al 20 de septiembre, en un encuentro contra el Manchester United, en el que tuvo que ser retirado apenas 20 minutos después del pitido inicial.

Antes de la 12ª jornada de campeonato inglés, el Chelsea ocupa la tercera posición, a seis puntos del líder Arsenal. En Champions, los Blues perdieron su primer encuentro contra el Bayern Múnich, sumaron dos victorias contra Benfica y Ajax, y empataron 2-2 contra el Qarabag en Azerbaiyán.



Maresca insta a evitar comparaciones de Estêvão con Lamine Yamal

Lamine Yamal, delantero del Fútbol Club Barcelona, en el partido contra Real Madrid AFP

El técnico italiano de Chelsea Enzo Maresca instó este lunes, en la víspera del partido de Liga de Campeones contra Barcelona, evitar las comparaciones de su joven delantero brasileño Estêvão con la estrella azulgrana Lamine Yamal.

Estêvão, de 18 años, ha llamado la atención desde su llegada a Stamford Bridge con nueve goles marcados con el club londinense y con su selección.

Preguntado por las comparaciones con Yamal, que pese a ser tres meses más joven que el brasileño ya es líder absoluto tanto del Barça como de la selección española, Maresca admitió que puede ser un modelo a seguir para el brasileño.

No obstante, evitó las comparaciones al considerar que Lamine Yamal ya está instalado en la élite del fútbol, algo que el brasileño va camino de hacer.

"Estêvão ya está jugando a un gran nivel. Es titular con Brasil. Es muy joven y seguro que puede mejorar mucho. Estamos muy contentos con él", declaró el técnico italiano en conferencia de prensa.

Es un placer para los amantes del fútbol ver a Estêvão, como a Lamine Yamal y (al centrocampista del Barça) Pedri. Es lo bonito del fútbol. Nos alegra que Estêvão esté con nosotros y esperemos que le vaya muy bien"", añadió.

Pero Maresca recomendó a su futbolista que, por ahora, no haga caso de las comparaciones. "Va a ser sin duda un jugador importante para este club. Para el futuro, sin duda".

Por ahora "tiene que estar feliz, no debe pensar en ser mejor que este o aquel jugador".

"Solo tiene que mejorarse cada día a sí mismo. Intentar trabajar duro, mejorar".

El italiano también tuvo palabras de elogio para otro de sus jugadores, el centrocampista argentino Enzo Fernández, cuyo protagonismo en los Blues va en aumento: "Siempre he pensado que era un gran jugador".

"Al principio, le costaba entender su rol, pero ocupa un lugar importante para nosotros en el campo", añadió.