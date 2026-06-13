¿Cuál es el técnico mejor pagado del Mundial 2026 y qué lugar ocupa Néstor Lorenzo?

El balón en el Mundial 2026 ya dio su puntapié inicial y ha tenido resultados inesperados para los fanáticos, pero lo cierto es que los combinados lo han dejado todo en el terreno de juego. Pero más allá de los compromisos que se avecinan, hubo una noticia de impacto y todo tiene que ver con los salarios que devengan los técnicos de las principales selecciones que compiten en Estados Unidos, México y Canadá. Se conoció el 'dineral' que gana Néstor Lorenzo.

Fue un portal especializado en analizar la economía, los negocios y las finanzas del fútbol profesional a nivel mundial el que entregó las cifras y generó el listado, mismo que impresiona por los números que se apreciaron en la izquierda. Pese a que Lionel Scaloni es campeón del mundo con Argentina no es el primero en este escalafón; hay unos nombres que sorprenden.

Así las cosas, el que lidera este ránking del entrenador mejor pagado de los que compiten en la Copa del Mundo 2026 es Carlo Ancelotti. El timonel italiano, al servicio de Brasil, gana anualmente unos 10 millones de euros; seguido en el listado por Julian Nagelsmann, DT de Alemania, que percibe 7 millones de euros al año; el 'top-3' de este listado de dinero aparece Mauricio Pochettino, quien dirige a la Selección de Estados Unidos, y que gana 6 millones de la móneda única.

El cuarto lugar es para Thomas Tuchel, de Inglaterra, con 5,8 millones de euros, y el quinto puesto es para Roberto Martínez, quien dirige a Portugal, con 4 millones de euros.



Néstor Lorenzo con la Selección Colombia frente a Costa Rica en juego de preparación Colprensa

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¿Qué lugar ocupa Néstor Lorenzo en este ránking de los DT's que más ganan en el Mundial 2026?

El seleccionador argentino que dirige a Colombia se ubica en el decimoquinto lugar con un salario anual de 2 millones de euros; muy lejos de lo que gana Ancelotti con Brasil.

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Acá el listado completo:

1. Carlo Ancelotti – Selección Brasil – – €10 M

2. Julian Nagelsmann – Selección Alemania – €7 M

3. Mauricio Pochettino – Selección Estados Unidos – €6 M

4- Thomas Tuchel – Selección Inglaterra – €5.8 M

5. Roberto Martínez – Selección Portugal – €4 M

6. Fabio Cannavaro – Selección Uzbekistán – €4 M

7. Didier Deschamps – Selección Francia – €3.8 M

8. Ronald Koeman – Países Bajos – €3 M

9. Marcelo Bielsa – Selección Uruguay – €3 M

10. Jesse Marsch – Selección Canadá – €2.5 M

11- Javier Aguirre – México – México – €2.5 M

12. Gustavo Alfaro – Selección Paraguay – €2.5 M

13. Julen Lopetegui - Selección Catar – €2.4 M

14. Lionel Scaloni - Selección Argentina - €2.3 M

15. Néstor Lorenzo - Selección Colombia - €2.0 M

16. Sebastián Beccacece - Selección Ecuador - €2.0 M

17. Luis de la Fuente - Selección España - €2.0 M

18. Jürgen Klinsmann - Selección Corea del Sur - €2.0 M

19. Murat Yakin - Selección Suiza - €1,6M

20. Ralf Rangnick - Selección Austria - €1,5M

21. Zlatko Dali - Selección Croacia - €1,5M

22. Hervé Renard - Selección Arabia Saudita - €1,1M

23. Hajime Moriyasu - Selección Japón - €1,0M

24. Ståle Solbakken - Selección Noruega - €0,845M

25. Rudi García - Selección Bélgica - €0,7M

26. Steve Clarke - Selección Escocia - €0.53 M