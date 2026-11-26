A horas del duelo contra Serbia, correspondiente a la última jornada del grupo L en el Mundial Sub-17; en la Selección Colombia hicieron atención a medios y dos jugadores del combinado 'tricolor' dio sus impresiones de lo que sería este encuentro, en el que buscarán el triunfo para cerrar como líderes.

"Nosotros estamos trabajando para conseguir el primer lugar en la tabla, de hecho, vamos de primeros. Sabemos que Serbia es un rival europeo, bastante rápido, bastante fuerte en los choques; ellos son buenos y nosotros vamos a tratar de implementar nuestra idea, nuestro juego y llevarla al campo para sacar los tres puntos, Dios mediante", indicó de entrada Jacky Muñoz, jugador del combinado de nuestro país.

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Sumado a eso, el joven futbolista confesó que, por su experiencia en la B de Colombia, ya entiende cómo se deben afrontar estos partidos: "Gracias a Dios me dio bastante valor y me he acostumbrado, porque ya he jugado varios partidos de ascenso en Colombia y estoy acostumbrado a ese tipo jugadores, ya que en el fútbol de ascenso son más o menos ese tipo de jugadores. Ya tengo la experiencia necesaria para combatir ese tipo de jugadores fuertes, imponentes. Ya sé por dónde metérmeles y soy lo suficientemente valiente para sacar ventaja con mis cualidades".

Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 formados, en el Mundial Catar 2026. Foto: X de CONMEBOL.

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"Como todo, siempre hay algo que mejorar y en Colombia creo que hay que ser un poquito más precisos en los pases y eso es lo que estamos buscando en estos entrenamientos y en la fase de grupos, para cuando llegue el mata a mata, con los rivales más fuertes, pues ya tener ese punto de mejora para seguir avanzando y completar el objetivo que es jugar los ocho partidos de la Copa del Mundo", concluyó Jacky Muñoz.



¡La Selección Colombia Sub-17 es una familia!

Jhan Moreno fue otro de los que habló en la previa del enfrentamiento con Serbia y, además de ponerse la meta alta de cara al arco; enfatizó en que este equipo es muy unido y por eso ha logrado todo lo que ha logrado en este proceso.

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"Ojalá contra Serbia pueda anotar y seguir construyendo lo que venimos haciendo como equipo. En la pelota quieta a favor de nosotros soy fuerte, me destacó mucho allí. Frente a Honduras no pude anotar, pero seguimos trabajando para, en cualquier partido, marcar", indicó de entrada el joven futbolista colombiano.

Jugadores celebrando gol de Colombia Sub-17 @fifaworldcup_es en X

Sumado a eso, Jhan dejó claro que este equipo trabaja siempre en conjunto para hacer las cosas de la mejor manera dentro del terreno de juego: "Todo el grupo estamos preparados, estamos disponibles para lo que el profesor lo necesite. Si me toca arrancar de titular, estoy preparado para afrontar lo que sea. Nosotros somos un grupo muy unido, trabajamos juntos; cada uno respalda a su compañero".

