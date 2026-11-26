Con el orgullo de campeón herido, el Inter Miami de Lionel Messi afronta el viernes una prueba de supervivencia en la cancha de Columbus Crew, donde está obligado a ganar para evitar otro prematuro adiós en los playoffs de la MLS.

Miami, el plantel más rutilante de la liga norteamericana, se llevó el sábado una goleada 3-0 en casa en el arranque de la primera ronda de los playoffs, que se disputa al mejor de tres juegos.

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Segundo sembrado de la Conferencia Este, el Inter está forzado a ganar dos partidos seguidos a Columbus, séptimo, si no quiere irse de vacaciones sin alcanzar ningún gran título.

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Para Messi y Luis Suárez, líderes de un vestuario que comparten con Rodrigo De Paul y Casemiro, caminar sobre el alambre en la postemporada se ha convertido en costumbre.



En los otros dos playoffs que disputaron con Miami tuvieron que llegar al partido de desempate de la ronda inicial.

En 2024 encajaron una sonada eliminación frente a Atlanta United y un año después, cuando alzaron el primer trofeo de liga de la historia del Inter, se clasificaron ante Nashville SC.

Lionel Messi, jugador argentino y capitán de Inter Miami, en un partido de la MLS AFP

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¿Optimismo?

En esta ocasión, ni los resultados recientes ni las sensaciones invitan al optimismo para la remontada.

Miami, que ya perdió en fase regular con Columbus en septiembre, solo cuenta un triunfo en sus últimos cinco partidos, con un saldo de 11 goles en contra.

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Esa fragilidad defensiva le costó muy caro en el inicio de la eliminatoria ante el enrachado Columbus, vencedor en nueve de sus diez últimos partidos.

En poco más de media hora, Miami cometió dos graves errores que le costaron el primer gol visitante y la expulsión del defensa argentino Gonzalo Luján.

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A Messi, habitual salvador de las Garzas, se le vio cada vez más frustrado, hasta el punto de lanzarle el balón a la cabeza al chileno Gonzalo Tapia en un saque de banda.

El incidente se saldó con una tarjeta amarilla para el astro argentino, un castigo considerado insuficiente por el entrenador de Columbus, el francés Laurent Courtois.

Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en el partido contra Charlotte, por la MLS AFP

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"No hay excusas"

Desde el cuartel general de Miami, el plantel más caro de la MLS con 59 millones de dólares invertidos en salarios, no se quiere describir como fracaso una eventual eliminación a la primera ante Columbus, que tiene una nómina de 28 millones.

"Nuestra obligación como equipo, como los últimos campeones, es pasar", dijo el miércoles el entrenador Cristian "Kily" González.

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Pero una eliminación "sería una decepción y no un fracaso. Fracaso es para el que no lo intenta", consideró.

Más rotundo fue Luis Suárez, quien hizo un llamado a la responsabilidad del vestuario para "afrontar la realidad" sin excusas.

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"Estamos en un club en el que tenemos la obligación de ganar", dijo. "Nosotros somos los principales responsables. El entrenador puede dar herramientas, pero los que decidimos y actuamos somos nosotros".

"Necesitamos el 200% de cada uno para llevarnos la eliminatoria de vuelta a casa", pidió el Pistolero que, a sus 39 años, está en conversaciones con el club para una posible renovación.

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Messi y Suárez no son las únicas figuras de la MLS que corren el riesgo de decir adiós en la primera ronda.

El Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski también está obligado a ganar el sábado al Charlotte FC, al igual que Los Angeles FC del surcoreano Son Heung-min al St. Louis City.