"Espero que gane Kairat, cada derrota del Real Madrid es como un bálsamo para mi corazón"

El ruso Andréi Arshavin, que militó al final de su carrera en el Kairat, aseguró este lunes que desea la victoria del equipo kazajo mañana, martes, sobre el Real Madrid y que los casi 7.000 kilómetros de vuelo pesarán en las piernas de los blancos.

"Espero que gane el Kairat. Cada derrota del Real Madrid es como un bálsamo para mi corazón", comentó a EFE entre risas el antiguo futbolista de Zenit y Arsenal frente al Estadio Central de Almaty.

Arshavin, conocido aficionado del Barcelona que ahora trabaja como comentarista para la televisión, subrayó que el largo viaje desde España será más decisivo para el físico de los futbolistas del Real Madrid que la abultada derrota del sábado ante el Atlético de Madrid en partido de la Liga española (5-2).

"Para rusos y kazajos es normal cubrir esas distancias, pero para los europeos podéis recorrer siete veces el continente", señaló.

En cuanto al entrenador del conjunto merengue, Xabi Alonso, destacó que al frente del banquillo del Bayer Leverkusen alemán "hizo un gran trabajo", pero que "le será muy difícil jugar de la misma forma en el Madrid".

"Si trabaja, en todo caso no se parecerá a lo que hizo en el Bayer", apuntó.

Andrey Arshavin, exjugador ruso Foto: AFP

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de Champions League?

El martes el Real Madrid pondrá tierra de por medio, hasta 7.000 kilómetros, para digerir en Kazajistán ante el Kairat Almaty su derrota 5-2 el sábado ante el Atlético.

"Tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a servir en el futuro, pero no hay excusas. Estamos dolidos, como lo está la afición. Era un derbi y es una derrota merecida", señaló el técnico blanco Xabi Alonso.

Fue la primera derrota del curso de su equipo, que además perdió por lesión a su capitán Dani Carvajal y al brasileño Éder Militao, en una zaga mermada en la que tampoco están disponibles Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold.

Ante el equipo más oriental de la historia de la competición -Kazajistán tiene 1.783 km de frontera con China-, Alonso contará con Jude Bellingham, por primera vez titular ante el Atlético, y un imparable Kylian Mbappé, autor de diez de los 18 goles de su equipo.