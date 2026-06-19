Estados Unidos, con paso firme; 2-0 sobre Australia y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial

La Selección de Estados Unidos se mostró consistente y confirmó este viernes que va con paso firme en la fase de grupos del Mundial 2026. Así, un autogol de Cameron Burgess, al minuto 11, y un tanto de Alex Freeman, antes de finalizar el primer tiempo, fueron suficientes para superar 2-0 a Australia, en duelo de la segunda fecha del grupo B del certamen organizado por la FIFA.

Los estadounidenses le dieron de esa manera una alegría a los aficionados que llegaron hasta el estadio de Seattle y al llegar a 6 puntos, ya había superado a Paraguay, aseguraron su paso a los dieciseisavos de final. Como uno de los anfitriones de la cita mundialista, los dirigidos por Mauricio Pocrettino cumplieron con el primer objetivo.