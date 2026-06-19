Vea el gol Ismael Saibari, en Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026

El compromiso entre Escocia y Marruecos comenzó muy movido desde el primer minuto, pues el cuadro dirigido por Mohamed Ouahbi se fue arriba del marcador muy temprano.

Apenas transcurría el primer minuto de juego cuando Ismael Saibari por sector derecho recibió muy solitario y tuvo tiempo y espacio para sacar un furioso remate con pierna derecha, y así marcar el primer tanto de su selección en el partido.

Vea acá el gol: