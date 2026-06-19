Socio de Luis Díaz en Bayern Múnich es la fijación de Real Madrid; hay muchos millones en la mesa

Bayern Múnich tuvo una gran temporada y terminó no solo con títulos, sino ademas, teniendo al tridente ofensivo más goleador de todo Europa y que en mitad del Mundial, varios son los equipos interesados en optar por uno de estos tres jugadores.

Se trata del francés Michael Olise, el extremo tuvo números extraordinarios con el club 'bávaro' y llama fuertemente el interés del Real Madrid para incorporarlo para la siguiente temporada, incluso, estando dispuesto a pagar una millonada por él.

Sin embargo, según el diario 'mundodeportivo', en Múnich no les impresiona el dinero y cierran las puertas a una eventual salida del jugador que tiene contrato hasta 2029.

A pesar de eso "en Alemania explican que el Bayern no quiere correr riesgos con Olise y le va a proponer la renovación de su contrato, que acaba en 2029. Según los medios germanos, el Bayern quiere prorrogar el contrato hasta 2031".



Además, el diario español asegura que el salario del francés también aumentaría considerablemente: "una extensión que conllevaría un importante aumento de su sueldo. Así, en Alemania desvelan que con esa renovación, Olise pasaría de cobrar 15 millones de euros al año, como ahora, a 25. Una considerable subida de su ficha para asegurarse que Olise sigue en el Bayern y no se deja tentar por el Real Madrid.

Michael Olise, futbolista francés del Bayern Múnich - Foto: AFP

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El tridente del Bayern Múnich

Con la incorporación de Luis Díaz en el mercado de verano del 2025, se dio inicio al tridente ofensivo junto al inglés Harry Kane y el mismo Michael Olise, mismo tridente que rápidamente 'engranaron' en la zona de arriba y fueron demoledores durante toda la temporada alcanzando juntos más de 100 goles y lograron títulos como la Copa de Alemania y la Bundesliga 2025/26.

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Dirigidos por el técnico Vincent Kompany, el club llegó a semifinales de la Champions League y quedaron debiendo el título europeo en los que eran muy favortos. Para esta nueva temporada, los 'bávaros' quieren seguir firmes en el proyecto, y para eso no quieren dejar ir a ninguno de los tres mencionados, que por ahora, la siguen 'rompiendo' en sus selecciones en el Mundial 2026.

Los tres fueron elegidos 'jugador del partido' en la primera fecha del torneo y siguen demostrando el gran momento futbolístico que atraviesan individualmente. Mientras tanto, Bayern Múnich seguirá trabajando en el contrato de Michael Olise para retenerlo por algunos años más.