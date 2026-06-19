Gol Caracol y las marcas digitales de Caracol TV arrasaron en cifras en Colombia 3-1 Uzbekistán

La Selección Colombia vivió su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por todo lo alto y el equipo de Gol Caracol movilizó a todo un país gracias a su impecable cubrimiento.

La transmisión del encuentro entre el seleccionado colombiano y Uzbekistán a través de las pantallas del Gol Caracol y que dejó a la tricolor vencedora 3-1, fue uno de los eventos más vistos de los últimos tres mundiales. Con un share de 72,7% (7 de cada 10 televisores sintonizados en Caracol Televisión) un rating de 23,9% y un alcance del 34%, es decir más de 16 millones de colombianos prefirieron vivir la fiesta más importante del fútbol a través de la pantalla principal de Caracol Televisión, según cifras reportadas por IBOPE. Su principal enfrentado obtuvo un share de 16,9% y un rating de 5,7%.

La presencia de Caracol Televisión en el ecosistema digital también logró resultados históricos en sus ventanas: Gol Caracol, ditu, blu y redes sociales. La marca Gol Caracol, en sus diferentes ventanas, alcanzó más de 11 millones de reproducciones mientras que las cuentas oficiales en redes sociales marcaron cifras significativas alcanzando más de 63 millones de visualizaciones, siendo Facebook y TikTok las plataformas que más aportaron.

Durante la transmisión, Ditu registró su mayor nivel histórico de consumo, alcanzando 2,3 millones de reproducciones y más de 26 millones de minutos consumidos. Los usuarios conectados a Ditu durante la transmisión del partido mostraron un crecimiento de 400%* frente a sus niveles habituales.



Este hito confirma el creciente rol de Ditu dentro del ecosistema de Caracol Televisión como una plataforma complementaria a la televisión abierta que amplifica el alcance de los grandes eventos en vivo, fortalece la relación directa con las audiencias y permite que millones de usuarios vivan el Mundial de manera gratuita, digital y desde cualquier pantalla.

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Gol Caracol, equipo liderado por la experiencia de Javier Hernández Bonnet, continúa desde México, Canadá y Estados Unidos, las sedes mundialistas, informando todo lo que pasa alrededor de la fiesta más grande del mundo. Junto a él, un equipo de 70 personas entre quienes se encuentran periodistas, camarógrafos e ingenieros, con 20 cámaras, 4 toneladas de equipos técnicos distribuidos en los tres países y más de 18 horas diarias de grabaciones, hacen posible que Caracol Televisión y sus marcas digitales sean el medio de comunicación preferido por los colombianos alrededor del mundo para vibrar con todo lo que pasa en la Copa del Mundo más extensa de la historia.

¡Con la selección Colombia se vale soñar! La Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive con un equipo mundialista por el Gol Caracol.

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