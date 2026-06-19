La Selección Colombia entrena con Luis Díaz recuperado y busca sellar su pase vs Congo en el Mundial

La selección de Colombia se entrenó este viernes en Guadalajara con el delantero Luis Díaz recuperado de un golpe recibido en la victoria del pasado miércoles sobre Uzbekistán.

Díaz, del Bayern Munich, se lastimó una pierna en el encuentro con los uzbekos, pero hoy se vio sano como líder del equipo que enfrentará el próximo martes a la República Democrática del Congo, en el segundo duelo de ambos en el grupo K del Mundial.

Hoy los jugadores realizaron ejercicios de manejo de balón en diferentes espacios. Los tres guardametas trabajaron al parejo de sus compañeros, a diferencia de días anteriores.

Colombia es líder de su grupo con tres puntos, seguida por Portugal y la República Democrática del Congo, ambos con un punto cada uno, y Uzbekistán que se mantiene sin sumar.



De ganarle a Congo, los sudamericanos asegurarán su pase a dieciseisavos de final, lo cual les permitirá asumir con tranquilidad el duelo ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, el 27 de junio en Miami.

La Selección Colombia celebra su victoria sobre Uzbekistán en la fecha 1 del Mundial 2026 AFP

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Mañana los sudamericanos se entrenarán a puerta cerrada para realizar un trabajo táctico que le servirá al seleccionador Néstor Lorenzo para decidir su alineación contra los africanos.

El domingo el equipo abrirá su práctica a los medios de comunicación en su campamento base, y el lunes Lorenzo ofrecerá conferencia de prensa en el Estadio Guadalajara.

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Gustavo Puerta debutó con la selección colombiana en noviembre pasado, en la victoria por 2-1 contra Nueva Zelanda en el que metió un gol, y hoy es el corazón del equipo que se impuso por 1-3 a Uzbekistán en el debut del Grupo K del Mundial, en el estadio Azteca de Ciudad de México.

El centrocampista de 22 años, que viene de ser clave en el ascenso del Racing de Santander de la Primera División en España, jugó 80 minutos en los que sirvió una asistencia a Luis Díaz, para el 1-2 provisional.

También cumplió un papel clave como eje del equipo, pues cada vez que el balón pasó por sus pies dio sentido al juego de los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, especialmente cuando se juntó con Jhon Arias.

"Estoy muy contento, la gente siempre transmite esa energía positiva y, para un jugador, salir y que transmitan eso es muy importante", dijo el centrocampista en una entrevista con EFE en febrero pasado.