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Gol Caracol  / Alarmas encendidas en Países Bajos; jugador sufrió conmoción cerebral en el entrenamiento

Alarmas encendidas en Países Bajos; jugador sufrió conmoción cerebral en el entrenamiento

La Selección de Países Bajos confirmó que uno de sus jugadores no está disponible para el juego contra Suecia por la segunda jornada del Mundial 2026. ¿De quién se trata?

Por: EFE
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Jurrien Timber; jugador de la Selección de Países Bajos
Jurrien Timber; jugador de la Selección de Países Bajos
AFP

El lateral Quinten Timber, que el jueves sufrió una leve conmoción cerebral durante el entrenamiento de la selección neerlandesa, no se ejercitó este viernes con el conjunto que dirige Ronald Koeman.

Timber, cuyo hermano Jurriën se perdió el Mundial por lesión, quedó conmocionado tras chocar con un compañero durante el entrenamiento y fue descartado para el partido de la segunda jornada del grupo F que enfrentará el sábado a Países Bajos contra Suecia.

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Tras el entrenamiento, la selección neerlandesa viaja a Houston, donde disputará contra los suecos un partido decisivo para sus aspiraciones en el Mundial 2026.

¿En que grupo del Mundial se encuentra la Selección de Países Bajos?

La 'selección naranja' hace parte del Grupo F, donde también se encuentrán las selecciones de: Japón, Suecia y Túnez. Es por ello, que el primer desafió al cual se deberán de enfrentar los holandeses es el próximo domingo 14 de junio de 2026 contra la Selección de Japón.

El encuentro tiene como horario de apertura a las 3:00 pm de la tarde para Colombia y se disputará en el estadio de Dallas Stadium (AT&T Stadium) en la ciudad de Arlington, Texas.

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